Президент Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума приняла законопроект 22 декабря.

Изначально предполагалось, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, не способных самостоятельно передвигаться, но эта норма была исключена из закона. Теперь он позволяет отправлять туда людей в состоянии лёгкого и среднего опьянения. Сотрудники правоохранительных органов смогут отправлять людей в вытрезвитель без их согласия.

В ходе разработки законопроектов правозащитное и медицинское сообщество высказывали опасения о возобновлении практики насильной доставки в вытрезвители. Отмечалось, что медицинская помощь не должна предоставляться помимо воли граждан.

Законом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, то есть их услуги могут быть платными. Ранее сообщалось, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь.

Авторы закона опирались на опыт СССР, где в начале 30-х годов прошлого века создали систему медицинских вытрезвителей. В 2010 году систему признали избыточной, и в течение года все вытрезвители ликвидировали.