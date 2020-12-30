Путин подписал закон о физических лицах - "иностранных агентах"

Президент России Владимир Путин за 2 дня до конца 2020 года подписал несколько принятых ранее парламентом законопроектов, ужесточающих существующие или вводящих новые запреты.

Среди подписанных документов - закон о возможности признавать "иностранными агентами" физических лиц, то есть граждан России. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и, следовательно, вступил в силу.

Согласно закону, "иностранными агентами" могут признавать граждан, которые занимаются политической деятельностью или занимаются "целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности" России и при этом получают финансирование из-за рубежа. Под политической деятельностью, согласно документу, понимается, в частности, организацтя митингов и наблюдения на выборах, участие в деятельности партий, выступление с "публичными обращениями" об изменениях законодательства, "распространение мнений" о действиях чиновников.

При этом предполагается, что люди сами должны подавать заявления о включении их в список "иностранных агентов", если их деятельность соответствует указанным критериям. За нарушения требований предусмотрена ответственность - сначала административная, а затем и уголовная.

Также "иноагентами" смогут признавать и незарегистрированные организации и общественные объединения.

До принятия этого законопроекта в силу физических лиц уже могли признавать в России "иностранными агентами", приравняв их к средствам массовой информации. Два дня назад в список "СМИ-иноагентов" впервые были включены пять граждан, в том числе правозащитник Лев Пономарёв и журналисты.