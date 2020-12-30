Первый китайский разработчик вакцины от коронавируса нового типа — "Синофарм" — отчитался о результатах её испытаний. Согласно предварительным итогам третьей стадии тестирования, препарат показал эффективность в 79 процентов, говорится на сайте разработчика.

Это ниже, чем заявленные результаты испытаний американских РНК-вакцин Pfizer и Moderna и российской векторной вакцины "Спутник V". Все они отчитались об эффективности выше 90 процентов. Однако результат китайской вакцины лучше, чем британского препарата корпорации AstraZeneca, показавшей результат от 70 до 55 процентов.

Вакцина "Синофарм" отличается по своей схеме действия от выведенных на рынок препаратов. Они работают на не использовавшихся до этого на рынке технологиях, китайская — по классической схеме "инактивированной вакцины".

Она доставляет в организм выращенные в лаборатории фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Разработкой такого типа вакцин от коронавируса занимаются сразу несколько стран, в том числе Россия (второй этап испытаний в стране проводит Федеральный научный центр имени Чумакова).

При этом у научного сообщества есть вопросы к прозрачности исследований китайских препаратов, отмечает The New York Times. В отчётах китайских учёных не достаёт данных. Например, "Синофарм" не раскрывает сколько пациентов участвовали в испытании препарата и были ли у них обнаружены серьёзные побочные эффекты. "Китайские разработчики предоставляют даже меньше информации, чем российские", — отмечает один из экспертов газеты.

Китайское правительство, контролирующее "Синофарм", уже зарегистрировало препарат и уверено в его безопасности. К середине февраля, когда в Китае празднуется восточный Новый год, власти страны планируют вакцинировать до 50 миллионов человек. До конца следующего года "Синофарм" планирует выпустить до миллиарда доз препарата, этого должно хватить на вакцинацию 500 миллионов человек. Вакцина компании — одна из пяти, разрабатываемых сейчас в Китае.