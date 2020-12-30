Сенат Аргентины проголосовал за легализацию абортов

Сенат Аргентины в среду одобрил законопроект о легализации абортов. Об этом сообщает CNN. Американский телеканал назвал это решение "исторической" победой сторонников искусственного прерывания беременности в стране с католическим большинством.

Толпы активистов, собравшихся возле здания Национального конгресса, встретили возгласами ликования решение Верхней Палаты. Исполнительный директор Amnesty International в Аргентине Мариэла Бельски назвала произошедшее "знаковым шагом в защите прав женщин, девочек и людей с репродуктивной способностью".

Документ разрешит прерывать беременность на сроке до 14 недель по желанию женщины. В настоящее время такую операцию в Аргентине, третьей по численности населения стране Южной Америки, разрешено проводить только в том случае, если беременность наступила в результате изнасилования или ставит под угрозу жизнь или здоровье женщины. Во всех остальных случаях искусственное удаление плода является незаконным и карается тюремным заключением на срок до 15 лет.

Согласно отчету Human Rights Watch, в 2016 году в Аргентине из-за нелегальных абортов были госпитализированы почти 40 тысяч женщин и девочек. Из них порядка шести тысяч были в возрасте от 10 до 19 лет. Церковь Аргентины, однако, в субботу призывала Сенат голосовать против законопроекта.

Сторонники абортов надеются, что решение Аргентины подстегнет аналогичные движения в других странах Латинской Америки с католическим большинством. На сегодняшний день добровольное прерывание беременности на этом континенте разрешено только в Уругвае, Гайане и на Кубе. В Мексике аборты возможны только в столице страны Мехико. Полностью такие операции запрещены в Чили, Сальвадоре, Суринаме, Никарагуа, Гаити, Гондурасе и Доминиканской Республике. В других странах они дозволяются только по медицинским показаниям.