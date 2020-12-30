Правительство Ирана поручило министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям жертв январской авиакатастрофы пассажирского самолёта “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. Самолёт был сбит зенитными комплексами Корпуса стража исламской революции. Украинское правительство считает, что сумма компенсации должна быть определена в ходе переговоров.

Вылетевший из Тегерана в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января 2020 года почти сразу после взлёта. Погибли 176 человек — все члены экипажа и пассажиры, среди которых были граждане Канады, Афганистана, Украины, самого Ирана и двух стран Евросоюза.

Сразу после катастрофы иранские власти заявили, что самолёт рухнул из-за технической неисправности. Позднее власти признали, что сбили лайнер, перепутав его с вражеской целью. В феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Иран предложил семьям погибших компенсации по 80 тысяч долларов. Он не согласился с этим, заявив, что этой суммы недостаточно.

После решения иранского правительства о выплате компенсаций в среду, в украинском МИД заявили изданию “Европейская правда”, что размер компенсаций для родственников должен быть определен путём переговоров. Кроме того, там считают, что компенсация невозможна без наказания виновных в случившемся.

Весной Тегеран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании, который фактически обязывал Киев и семьи погибших отказаться от обращений в суды, в том числе международные, в обмен на выплату компенсаций.