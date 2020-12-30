Банк "Восточный" отказался от гражданского иска к Майклу Калви

Банк "Восточный" отказался от гражданского иска к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму два с половиной миллиарда рублей. Против Калви возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате этой суммы. 30 декабря в Мещанском суду начались предварительные слушания.

Сегодня же суд продлил Калви запрет на определенные действия на полгода. Бизнесмену запрещено выходить из дома в ночное время, находиться в банке "Восточный", пользоваться связью и общаться с другими обвиняемыми по делу.

Калви долгое время находился под домашним арестом, но в начале ноября Верховный суд России освободил бизнесмена, заменив меру пресечения на запрет определённых действий. В конце декабря бизнесмен вернулся на работу в Baring Vostok. Калви пока не отвечает на вопрос о том, продолжит ли он инвестиционную деятельность в России после суда.