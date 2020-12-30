Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с ЕС

Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Она вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должна рассмотреть Палата лордов. Подпись на документе поставит королева Великобритании Елизавета II.

Ранее 30 декабря руководители ЕС подписали соглашения о взаимоотношениях между Брюсселем и Лондоном после Брекзита.

После всех формальностей документ окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.

Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.