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Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с ЕС

Борис Джонсон после подписания торгового соглашения с ЕС, Лондон, 30 декабря 2020 года

Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Она вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должна рассмотреть Палата лордов. Подпись на документе поставит королева Великобритании Елизавета II.

Урсула фон дер Ляйен
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Ранее 30 декабря руководители ЕС подписали соглашения о взаимоотношениях между Брюсселем и Лондоном после Брекзита.

После всех формальностей документ окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.

Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.

  • Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
  • Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.

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