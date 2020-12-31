Британская королева поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя

Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС одобрили обе палаты британского парламента и подписал премьер-министр Борис Джонсон. В ночь на 31 декабря печать на документе поставила королева Елизавета Вторая. Соглашение между Лондоном и Брюсселем после Брекзита вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее 30 декабря документ подписали руководители ЕС .
После всех формальностей сделку Лондона и Брюсселя окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
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