Британская королева поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя

Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС одобрили обе палаты британского парламента и подписал премьер-министр Борис Джонсон. В ночь на 31 декабря печать на документе поставила королева Елизавета Вторая. Соглашение между Лондоном и Брюсселем после Брекзита вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее 30 декабря документ подписали руководители ЕС .

После всех формальностей сделку Лондона и Брюсселя окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.

Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.