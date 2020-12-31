За год с коронавирусом рубль потерял шестую часть стоимости

За год пандемии рубль подешевел на 16 с половиной процентов по отношению к доллару и на 24 процента к евро. К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали более 74 рублей против 62 рублей в конце предыдущего. Евро же за год прибавил в цене более 20 рублей, его курс вырос с 69 до 91 рубля. Аналитики Credit Suisse назвали просевший рубль главным разочарованием 2020 года, отмечает РБК.



Ослабление рубля к доллару на фоне кризиса из-за коронавируса, обвала цен на нефть и целого ряда неблагоприятных для России геополитических факторов сопоставимо с падением 2018 года, когда российская валюта провалилась из-за введенных США жестких санкций, а также угрозы новых.

В первой половине года российская валюта ослабела вслед за рухнувшими в марте нефтяными котировками из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. 19 марта на торгах Московской биржи один доллар стоил почти 82 рубля. Во втором полугодии на рубль стали влиять политические события и связанные с ними риски санкций — кризис в Беларуси, военные действия в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, президентские выборы в США. 2 ноября (день до американских выборов) — курс упал до 80 рублей за доллар.

Сильнее рубля за год упали бразильский реал и турецкая лира – на 30 и 26 процентов – соответственно.