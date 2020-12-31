Ровно год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса

31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19.

31 декабря 2019 года бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии, говорилось в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения. К 3 января 2020-го года власти Китая сообщили ВОЗ о 44 пациентах с пневмонией, 11 из которых были в тяжелом состоянии. 11 марта распространение коронавируса нового типа было признано ВОЗ пандемий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло 82 с половинной миллионов, а число умерших – одного миллиона восьмисот тысяч. Около 47 миллионов пациентов выздоровели.

В России (включая аннексированный Крым)за время пандемии было зафиксировано более трёх миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 27 747 новых случаев инфицирования. Умерли за сутки, по данным оперативного штаба, 593 пациента с COVID-19.

У Росстата, который включает и случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти, этот показатель в два раза больше – 116 тысяч. Вчера эти данные подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова. Почти 71 тысяча человек в России умерли от ковида, ещё 45 тысяч умерших от других причин имели положительный тест на коронавирус, сообщила Голикова.

По данным Русской православной церкви от COVID-19 и его последствий умерли около 100 священнослужителей.

Жертвами коронавирусной инфекции стали десятки знаменитостей в России и в мире.

В России, США и Европе началась вакцинация от коронавирусной инфекции.