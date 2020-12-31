Семья рэпера MF Doom сообщила о его смерти

Американский рэпер Дэниел Думилей, известный под творческим псевдонимом MF Doom, умер на 50 году жизни. Об этом сообщила его жена в его инстаграме, и подтвердил журналу Rolling Stone его представитель.

Музыкант скончался ещё 31 октября, однако о его смерти сообщили только в ночь на первое января. Причины его гибели не раскрываются.

Думилей был известен как влиятельный музыкант на мировой рэп-сцене. Он родился в Лондоне, но в детстве переехал с родителями в Нью-Йорк. В 1988 он начал музыкальную карьеру в хип-хоп трио KMD. Группа распалась после смерти его младшего брата, так же игравшего в ней.

В 1997 году он вернулся на сцену, но выступал анонимно. Вскоре он нашёл сценический образ, имитируя стиль суперзлодея доктора Дума из комиксов Marvel.

На концертах он выступал в масках. На части концертов за него пели двойники, однажды он вышел на сцену, когда на ней уже был его имперсонатор. Он записал шесть студийных альбомов и выпустил совместные треки со многими известными исполнителями.