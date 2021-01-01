Fake news, 5G и удаленка. Новые технологии в новом году

Добро пожаловать в 2021 год, который во многом будет определяться тенденциями, сложившимися в этом году под влиянием пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса. Пандемия изменила все аспекты нашей жизни – как мы делаем покупки, работаем или отдыхаем. Это будет иметь первостепенное значение для развития технологий в 2021 году.



Менее чем за год коронавирус создал для населения всей земли другое будущее.

Эти стремительные изменения только продолжатся, ведь пандемия лишь ускорила развитие многих технологических тенденций, которые уже появились раньше. Распространение новых технологических практик в ответ на изменчивую реальность пандемии превзошло все ожидания в таких областях, как здравоохранение, образование и торговля.



"Последние данные показывают, что за пару месяцев мы сделали пятилетний скачок в освоении цифровых технологий и на уровне пользователей, и в бизнесе", – писала в мае консалтинговая компания "МакКинси". Жители разных стран внезапно оказались в будущем, в котором есть и негативные тенденции – от засилья дезинформации в интернете до автоматизации, которая грозит ростом безработицы.



Представляем пять главных трендов наступившего года.



Инфодемия



В ноябре компании Pfizer и BioNTech выпустили вакцину от COVID-19, и политики в Европе и США начали наперебой заявлять на нее свои права. Но, как ни странно, у многих эта новость вызывала приступ паранойи.



Подозрительное отношение к прививкам – не новый феномен, но грядущая глобальная вакцинация вызвала потоки недостоверной или заведомо фальшивой информации в интернете – от псевдонаучных описаний коронавируса до конспирологических теорий по поводу его происхождения и эффективности вакцинации в качестве превентивной меры.



Недавний опрос общественного мнения, проведенный институтом Гэллапа, показал, что в США готовы сделать прививку 58% населения, во Франции – только один из трех. В России скепсис в отношении вакцины связан еще и с тем, что власти начали широко применять "Спутник V" до окончания третьей фазы тестирования. По данным независимого "Левада-центра", 61% россиян не доверяют официальной статистике по коронавирусу и 58% не планируют вакцинироваться.



"В ходе пандемии и президентских выборов в США соцсети впервые стали помечать информацию, чтобы помочь пользователям ориентироваться в ней, – говорит Делфин Хагланд-Мишра, исполнительный директор The Signals Network и главная докладчица об инфодемии на Форуме информации и демократии. – Я не думаю, что они отступят от этой практики в будущем".

Рост недостоверной и фальшивой информации в интернете стал более заметным в последние годы, причем ложь распространяется быстрее правды и оказывает влияние на результаты выборов и формирование общественного мнения по важным вопросам. В связи с этим все громче раздаются требования к онлайн-платформам улучшить модерацию контента, а к правительствам – усилить регулирование соцсетей, где сейчас происходит большинство онлайн-дискуссий.

В 2021 году мы увидим становление серьезного регулирования интернет-платформ



В декабре против компании Facebook подали иски Федеральная торговая комиссия США и генеральные прокуроры десятков штатов, что может привести к расколу этого технологического гиганта. Еврокомиссия представила закон о цифровых сервисах, также нацеленный на усиление регулирования крупных техкорпораций и создание правил модерирования онлайн-контента. "В 2021 году мы увидим становление серьезного регулирования интернет-платформ по обе стороны Атлантики", – считает Хагланд-Мишра.



Киберспорт становится популярнее



В видеоигры сейчас играет четверть населения Земли, и это уже не просто развлечение. Игры стали более социальными, конкурентными и, как принято считать, вызывают более сильную зависимость. Теперь это культурный феномен и весьма прибыльный бизнес. Прогнозы динамики рынка киберспорта позволяют предположить, что к 2023 году его объем превысит 1,5 млрд долларов. Лидеры отрасли рассчитывают на рост аудитории и увеличения продаж оборудования вследствие пандемии.



Во время локдауна в конце марта количество игроков, одновременно играющих на платформе Steam, достигло рекордных 25 миллионов. Акции компании Nintendo выросли на 45%, а траффик популярного стримингового сервиса Twitch – на 50% с марта по апрель. По данным интернационального консалтингового агентства Deloitte, треть американских потребителей "подписались на сервисы видео- или облачных игр или посмотрели кибер- или виртуальные спортивные мероприятия" впервые во время пандемии.

Благодаря росту таких крупных платформ, как Fortnite и League Of Legends, аудитория киберспорта выросла, что привело к росту инвестиций в эту отрасль. Сейчас в ней действуют 12 профессиональных лиг во всех регионах планеты, кроме Африки, 120 команд и более тысячи профессиональных игроков, причем эти цифры, скорее всего, вырастут, и уже в ближайшем будущем киберспорт может составить конкуренцию обычному спорту.



Грядет 5G



Появление новых технологий, позволяющих увеличить скорость и охват интернета, каждый раз приводит к волне инноваций. Технология 3G принесла полноценный интернет в мобильные устройства, 4G привела к росту стриминговых видео и музыкальных платформ. 5G откроет новые возможности.



С момента разработки технологии 5G прошло почти десять лет, и теперь мобильный интернет сможет работать на ранее немыслимых скоростях. Это запустит новые технологические тренды – от сложных самообучающихся программ до повышенной автоматизации и виртуальной реальности, что может повлиять на все отрасли экономики и стать основой цифровой экономики будущего, от кибермедицины до интернета вещей (это потенциально многомиллиардный рынок).

"5G предоставляет удивительные возможности, которые только начинают вырисовываться, – говорит Элса Каниа, участница программы технологий и национальной безопасности при Центре новой американской безопасности. – В частности, как мы увидели во время пандемии, доступ к интернету имеет ключевое влияние на качество жизни".

Хочется надеяться, что важность нового поколения технологии передачи данных будет признана



Китайский технологический гигант Huawei – мировой лидер в развитии и разворачивании сетей 5G. На фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном власти США начали глобальную кампанию против Huawei и включили ее в черный список как угрозу национальной безопасности – по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Тем не менее разворачивание сетей 5G, вероятно, продолжится и в 2021 году, и эксперты советуют уделять больше внимания конкурентам китайской компании – Eriksson и Nokia.



"Хочется надеяться, что важность нового поколения технологии передачи данных будет признана, и это спровоцирует дальнейшие инвестиции в исследования и развитие американской цифровой инфраструктуры", – говорит Каниа.



Работа все удаленнее



Цифровизация труда привела к увеличению доли удаленной работы на глобальном рынке труда, однако пандемия стремительно ускорила этот процесс.

Карантинные ограничения привели к закрытию офисов по всей Европе и Северной Америке. Переговоры по видеосвязи стали нормой. По оценке консультанта в области IT – компании Gartner, к концу 2023 года удаленно будут работать до 40% организаций, поскольку эта тенденция связана не столько с пандемией, сколько со снижением расходов на содержание офиса.



Многие страны, которые пострадали от резкого сокращения количества туристов во время пандемии, теперь пытаются привлечь как можно больше "цифровых кочевников", которые имеют возможность работать удаленно и, соответственно, более свободны в выборе страны проживания. Такие страны, как Эстония, Грузия, Барбадос или Багамы, предлагают различные льготы – например, низкие налоги или доступное жилье, – чтобы заманить удаленных работников.



Капитал добрался до космоса



2020 год стал переломным для частных полетов в космос в связи с тем, что в мае компания SpaceX впервые в своей истории смогла доставить людей на Международную космическую станцию. Но это была лишь первая ласточка в преддверии больших перемен: все больше компаний ведут борьбу за то, чтобы сделать космические полеты проще и доступнее.

Коммерческие компании участвуют в космической программе с момента ее зарождения, но никогда прежде их роль не была ключевой. Наиболее известна компания SpaceX, которая задала новый формат за счет использования многоразовых ракет-носителей, однако список ею не исчерпывается. Компании Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Бренсона тоже сотрудничают с государственными агентствами с целью организации космического туризма и даже полетов на Луну в обозримом будущем. Компания Boeing занимается разработкой космического корабля Starliner, который должен доставить космонавтов на борт МКС уже в 2021 году. Более десяти стран уже имеют космические амбиции и возможность запускать ракеты на околоземную орбиту, так что клиентская база у частных космических компаний будет только увеличиваться.

Международных механизмов регулирования этой сферы совсем немного



"Речь идет об углублении партнерства, – говорит Джошуа Колуэлл, профессор физики и заместитель директора Флоридского института космических исследований. – Пока ракеты в космос запускают в основном государства, но частные компании найдут себе клиентов и среди правительств, и в частном секторе".



Увеличение числа космических полетов сулит не только новые возможности, но и риски: "Не приведет ли появление множества новых игроков, как государственных, так и частных, к неожиданным последствиям? – спрашивает Колуэлл. – Не уверен, что все это хорошо продумано, а ведь международных механизмов регулирования этой сферы совсем немного".