Заморозка пенсий в России продлена до 2023 года

Заморозка накопительной пенсии в России продлена до конца 2023 года. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным в прошлом месяце, вступил сегодня в силу. Правительство тем самым надеется сберечь для федерального бюджета 670 миллиардов рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам. До этого года россияне справе бы сами решать, передавать ли средства на формирование накоплений или направить их в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придёт на смену замороженной накопительной пенсии: размер взноса можно будет установить самостоятельно. Предположение о том, что институт накопительных пенсий в России может быть полностью демонтирован, ранее высказал первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

В то же время с 1 января минимальный размер оплаты труда в 2021 году вырос на 5,5 процентов и составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум — на 3,7 процента и будет равен 11 653 рублям.