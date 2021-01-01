SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 спутников

SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 военных спутников до конца 2022 года. Об этом в четверг сообщило издание Spacenews.com со ссылкой на Минобороны США. Сумма сделки составила 150 миллионов долларов.

На орбиту планируется отправить 20 аппаратов, предназначенных для обеспечения связи между наземными станциями и низколетящими объектами, в числе которых – другие спутники, МКС, а также пилотируемые самолёты и дроны. Остальные восемь спутников будут выполнять функцию предупреждения о ракетных пусках.

Отбором компании на роль исполнителя этой миссии осуществляло Агентство космического развития США. В качестве критериев оно указывало оптимальную стоимость, предлагаемый график пусков и прошлый опыт.

В последние годы Минобороны США все чаще обращается за услугами к частной космической компании Илона Маска. Многоразовые ракеты семейства Falcon, включая сверхтяжёлую Falcon Heavy, неоднократно использовались для доставки в космос секретных военных аппаратов. Последний такой пуск состоялся 19 декабря. В 2019 году SpaceX получила от ВВС США контракт на 28 миллионов долларов за использование сети спутников Starlink для тестирования зашифрованного интернета.