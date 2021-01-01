Нью-Йоркская фондовая биржа начала делистинг трёх китайских операторов

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских коммуникационных компаний China Telecom, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong). Это сделано в связи с указом президента США Дональда Трампа. Согласно документу, с 11 января американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем во владении китайских военных, запрещены. Как сообщается в пресс-релизе биржи, эмитенты более не подходят для листинга.

Все три компании получают основную прибыль в Китае и не имеют значительного присутствия в США.

На фондовых рынках США зарегистрировано более 200 китайских компаний, с общей капитализацией более двух триллионов долларов. По мере обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, многие китайские компании стали добиваться двойного листинга – в материковом Китае и Гонконге.

Летом прошлого года Трамп запретил гражданам Соединённых Штатов заключать сделки с владельцами китайского видеосервиса TikTok и мессенджера WeChat. Вашингтон уверен, что они собирают личную и служебную информацию и о китайских гражданах, посещающих США. Затем они также передают ее Пекину с целью шпионажа. В компаниях эту информацию отвергли. МИД Китая заявил, что решение США противоречит правилам рынка и международной торговли.