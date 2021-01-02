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Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время. Сообщение об этом размещено на сайте президента.

Страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.

Теперь упоминания этого вид наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а так же за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева.

  • На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

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