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Умер народный артист России Владимир Коренев

Алефтина Константинова и Владимир Коренев

Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавирусной инфекции нового типа, сообщила РБК его дочь Ирина. Ему было 80 лет. Широкой публике актёр был известен как исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского.

Коренев родился в 1940 в Севастополе. Жил в Измаиле, после — в Таллине. Там начал заниматься в театральном кружке, в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую Григория Конского и Ольги Андровской. На последнем курсе сыграл главную роль Ихтиандра в экранизации романа Александра Беляева. Картина стала самой кассовой в советском прокате в 1962 году.

Всю карьеру служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, играл у Александра Товстоногова, Бориса Львов-Анохина, Михаила Яншина, снимался в сериалах и кино. Всего снялся в 56 фильмах.

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