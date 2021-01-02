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Норвежская компания отказалась выдать сертификат "Северному потоку – 2"

В укладке труб газопровода "Северный поток – 2" участвует судно "Академик Черский". Архивный снимок, сентябрь 2020

Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась выдать сертификат соответствия газопроводу "Северный поток – 2". На заявление компании DNV GL обратило внимание издание РБК.

DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе, говорится в заявлении норвежской компании.

DNV GL – партнёр работающего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока – 2".

В конце ноября DNV GL сообщила, что из-за американских санкций не сможет предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах "Северного потока – 2". Тогда компания уточнила, что речь не идёт об отказе сертифицировать газопровод, когда он будет достроен.

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