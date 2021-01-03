Индия одобрила для использования неиспытанную местную вакцину

Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой ещё не закончена. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Препарат "Коваксин" индийской фармацевтической Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний, накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии.

Препарат вводится в организм дважды, получили ли участвующие в третьей стадии добровольцы вторую дозу – неизвестно. Его эффективность так же не раскрывалась. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения AIDAN призвало регулятора отозвать разрешение на использование "Коваксина".

Второй вакциной, одобренной для индийского рынка, стал препарат, разработанный университетом Оксфорда совместно с фармацевтическим гигантом Astrazeneca. Индия стала второй страной в мире после Великобритании, одобрившей вакцину. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, позже в компании заявили, что улучшили этот показатель.

Индия – потенциально один из крупнейших мировых рынков для вакцины от COVID-19. Население страны – 1 миллиард 380 миллионов человек. Она занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания, известно о 10 миллионах 300 тысячах заразившихся. К февралю местный производитель британской вакцины намерен выпускать 100 миллионов доз препарата в месяц. При этом пока неясно, сколько из них и к какому сроку планирует получить индийское правительство, отмечает The New York Times.