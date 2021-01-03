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В Беларуси продолжились акции протеста против режима Лукашенко

Уличная акция "Моя Беларусь сидит в тюрьме" с требованием освобождения политзаключённых, Минс, 2 января 2020

В Минске и других городах Беларуси 3 января возобновились традиционные воскресеные акции протеста. Их участники требуют отменить результаты президентских выборов, прошедших в августе прошлого года и попокнчить с милицейским насилием над мирными демонстрантами.

Участники протестных акций 3 января несли бело-красно-белые флаги и зонты такой же расцветки, скандируя традиционные лозунги в защиту белорусского суверенитета и демократического пути развития страны.

Первые прогулки протестующих начались рано утром в воскресенье, ещё до рассвета, обращает внимание "Немецкая волна".

Одновременно в районе Уручье сторонники Александра Лукашенко начали свою акцию. Около двадцати её участников встали у дороги с красно-зелеными флагами.

У главного входа в здание факультета журналисткики Белорусского госуниверситета прошла акция солидарности с независимыми журналистами, подвергшимися преследованиям. Участники пикета держали плакаты с надписями "62 избитых журналиста", "1200 суток за решеткой", "497 задержаний", "15 уголовных дел".

3 января в Минске и других городах продолжились районные и дворовые акции. Их проведение не анонсировалось, участники координировали свои действия через соцсети.

Данные о задержаниях во время нынешних воскресных акций уточняются. Ранее в воскресенье сообщалось, о задержаниях нескольких человек.

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