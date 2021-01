"Надоело жить в страхе". Блогеры обсуждают, надо ли прививаться

В середине-конце декабря в США, Великобритании, Израиле и ЕС началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfinzer/BioNTech. В России вакцинация российской вакциной Спутник V стартовала ещё в начале месяца, но споры о том, нужно ли прививаться, не утихают до сих пор.

По опросам около 50%-60% населения России вакцинироваться не хочет.

Лев Симкин

Больше половины жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», - показал опрос «Левада-центра». Из газет.

Что не готовы - верю. Что опасаются побочных эффектов – верю. А что у многих есть какие-то там противопоказания – не верю. И еще не верю в то, что люди так уж сильно поверили в российскую вакцину, просто обстоятельства не позволяют им ею привиться. Боюсь, многие не доверяют, просто сказать опасаются. Ну не привыкли у нас доверять отечественному, так воспитаны. Что дрянь подсовывают – поверят сразу. А что вещь хорошая – если кто и поверит, то с трудом.

Люди в возрасте, которым с сегодняшнего дня разрешили прививаться – эти самые недоверчивые. Правда, есть среди нас отчаянные субъекты, которые прямо с утра отправились в прививочный пункт и укололись. Надоело жить в страхе. Если что, это я о себе.

Михаил Фишман

По данным "Левады", среди не желающих вакцинироваться 22% не будут этого делать даже не потому, что у них вопросы к Sputnik V, а просто потому что не видят смысла прививаться от ковида либо вообще против любых прививок.

Ющук Евгений Леонидович

Это ответ на аргумент антипрививочников: "И с вакциной можно заболеть, и без вакцины можно не заболеть, фигня эта ваша вакцина, к тому же рискованная фигня. Поэтому, пусть каждый сам решит, но не надо при этом ограничивать в правах антипрививочников или создавать преференции привитым".

МОЁ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ:

1. Вакцинация - это не про Вашу бессмертную душу или смертное тело.

Это - про популяцию в целом.

В этой части понятно?

2. Исходя из п 1, вакцинация решает задачу прекращения распространения инфекции в обществе, а не защиту лично Вас.

Ваши интересы с интересами общества в данном случае всего лишь совпадают, но интересы общества важнее, поэтому Ваше мнение малоинтересно.

Вы в данном случае - фактор риска для общества, если не вакцинированы, именно так Вас и рассматривают.

Поскольку привязать Вас к стулу и вакцинировать насильно законы не позволяют, для Вас будут выработаны меры ограничивающего (общество от Вас) характера. И Вы сможете выбрать из имеющегося, а не по принципу: "Я буду жить, как раньше, а вы там делайте что хотите."

3. Вакцина - не магический жезл.

Не заклинание.

И не амулет.

Вакцина работает на материальном, вполне понятном уровне. Она имитирует столкновение с вирусом, не вызывая при этом болезни, и в ответ на это организм вырабатывает антитела, а его Т-клетки запоминают образ врага, чтобы вырабатывать их в дальнейшем быстро.

Делается это с единственной целью: чтобы в момент встречи с возбудителем инфекции организм начал полноценную борьбу немедленно, а не две недели спустя.

Вирус пытается подавить выработку антител, плюс на их выработку «с нуля» нужно время. Не все доживают до этого момента, и многие оказываются в тяжелом состоянии к моменту, когда антитела появляются полноценно.

Вот на решение этой проблемы вступления в бой немедленно и направлена вакцинация на уровне отдельного организма. Да, кто-то вообще никогда никаких антител не вырабатывает, но в масштабах популяции это значения не имеет и на пресечение распространения инфекции не влияет.

4. Механизм борьбы антител с вирусом - по сути, механический.

Напоминает стрельбу ракетами ПВО по самолетам противника: т.е., ракет на первую волну может и не хватить, требуется перезарядка.

5. Исходя из п.4, при высокой вирусной нагрузке человек заболеть может.

Но он не умрет и не будет болеть тяжело.

6. На мой взгляд, только очень глупые и малограмотные люди, не способные понять довольно простые вещи, лепечут про вред от вакцины, принимая на себя риск значительно бОльшего вреда болезни - такой, как Ковид или Корь, или Оспа (когда она была).

Йозеф Раскин

Тут меня ( среди прочих врачей) спросили про вакцинацию, ответы получились длинными, поэтому решил ответить отдельным постом.

1. Зачем вообще вакцинироваться, если по опыту Испанки и Птичьего гриппа еще пара волн и всё. . .. Годик еще можно потерпеть. Или нет?

Я пока не видел никаких письменных гарантий от Верховного Главнокомандующего, иже еси на небеси, что эпидемия КОВИДА будет протекать строго по сценарию Испанки и Птичьего гриппа, и нам еще осталось только пересидеть пару волн … Если кто видел это гарантийное письмо, срочно пришлите линк.

И не знаю как вам, а мне лично и двух волн вполне хватило. Как работы в ковидарии, так и вообще жизни под сенью Ковида. Thank you very much indeed. И если есть какой то способ сократить количество или эффект этих будущих волн, я обеими руками голосую за.

2. Меня удивляет, зачем было затевать эту массовую вакцинацию населения недоисследованной вакциной в самый сезон заболеваемости?

Тут собственно два вопроса, поэтому отвечу отдельно.

Почему в самый сезон? Ну, на самом деле никакого межсезонья нет, и ждать особенно нечего. Делать надо сейчас, тем более существующее на сегодня знание говорит о том, что подцепить КоВИД можно и по второму разу, и по видимому иммунитет от прививок будет держаться дольше, чем от самой инфекции. И те вакцины, которые относительно таки да дообследованные, похоже предотвращают тяжелые инфекции и следовательно, госпитализации, интубации и вентиляции, и прочие прелести, не к ночи будь помянуты.

Недообследованной вакциной… Ммм … людям, смотрящим на мир через очки национальной гордости, все нижеследующее читать не следует. Мне кажется, мы имеем дело с культурным феноменом. Я бы назвал его культурой Особенного Аршина. Эта культура постулирует превосходство своего особенного аршина, выдуманного вчера вечером по встретившейся необходимости, над аршином общим, коим всякие глупые немцы пользуются последние пятьдесят или сто лет. В России стандартной принятой в широком мире культуры медицинских исследований, как я подозреваю, просто нет, в русло мировой медицинской культуры она так и не вошла, и поэтому больные лежат в реанимациях голые, и семьи в реанимации не пускают, и по той же культурной причине ваши исследователи, не способный пробиться сквозь препоны, пробуют вакцины на себе, и соответствующие власти празднуют победу ДО и начинают массовые вакцинации ДО получения хотя бы предварительных результатов, а не после.

При всем при том следует заметить, что российский биотех, по свидетельствам людей, в биотехе понимающих, начинен крепкими профессионалами и вполне способен сделать добротный продукт по технологиям, существующим и развивающимся в широком мире уже с годов восьмидесятых. Нобелевская премия, наверно пойдет все же не гамалейцам, а безумной венгерской женщине со товарищи, создавшим мРНК вакцины, но все может быть.

Из того, что мы знаем ( вопреки культуре Аршина ), можно с большой степенью уверенности предположить, что гамалеевская вакцина безопасна на уровне западных вакцин. О степени эффективности судить труднее, но скорее всего не уступает значительно. Конечно, хорошо бы знать, а не предполагать, но тут ваши власти приняли меры ...

На мой взгляд, вакцинироваться надо, вакцинироваться надо тем что есть, и процесс персонального выбора должен включать объективную оценку степени внешнего риска, объективную оценку своих внутренних факторов риска, и, немаловажно, своей степени тревожности и переносимости риска. Что подводит нас к третьему вопросы.

3. Понимаю, зачем врачам. Людям на передовой. Но остальным?

Передовая на самом деле не представляет собой одну линию, а состоит из многих эшелонов, и кто знает, где она переходит в безопасный тыл …

4. А людям, которые больше всего рискуют, вакцина как раз запрещена (у нас по крайней мере)

Тут я отсылаю читателя к параграфу о культуре Аршина, поскольку я отказываюсь комментировать медицинский профессионализм людей, решивших исключить из испытаний вакцины группы риска.

Павел Бранд

Про вакцины и иммунные паспорта

Как выяснилось, мое мнение по этому вопросу интересует некоторую часть населения, в связи с чем, позволю себе короткий комментарий.

Некоторое время назад, я писал про то, что вакцины от новой коронавирусной инфекции плохо изучены и рекомендовал воздержаться от вакцинации. С тех пор мое мнение несколько изменилось. Нет, меня не купили сотрудники института Гамалеи и на меня не воздействовали рептилойды (во всяком случае, я этого не заметил...)

Я попрежнему считаю, что вакцины и наши и иностранные недостаточно изучены. Однако похоже, что на короткой дистанции они достаточно эффективны. Что будет с поствакцинальный иммунитетом через год после прививки непонятно. Про безопасность, особенно в отдаленной перспективе, тоже ничего неизвестно. Существует также ненулевая вероятность, что к тому моменту, как весь мир будет вакцинирован эпидемия закончится сама, без дополнительных усилий. Тем не менее, похоже, что вакцинироваться все-таки нужно и вот почему:

1. Болезнь однозначно опаснее, чем вакцина. Даже отдаленные побочные эффекты вряд ли будут убивать в таком количестве, как это делает ковид

2. Создание коллективного иммунитета позволит остановить пандемию и защитить тех, кто по тем или иным причинам не может вакцинироваться

3. Массовая вакцинация снизит нагрузку на систему здравоохранения

4. Введение иммунологических паспортов поспособствует открытию границ, что благоприятно скажется на экономической ситуации во всем мире

5. Если вакцины окажутся эффективными, это даст толчок к дальнейшим исследования в этой области, которые практически не проводились последние годы из-за экономической нецелесообразности.

Так или иначе, у вакцинации гораздо больше потенциальной пользы, особенно для группы риска, чем у её отсутствия.

И помните, что решение, прививаться или нет, все ещё остаётся за вами.

Часть нежелающих прививаться опасается делать это российской вакциной.

Марианна Краминова

Я не против прививок, но этим Спутником прививаться не буду, подожду альтернативу и сделаю, только если обязательной станет для поездок

Павел Быргазов

Мнение педиатра: прививаться надо тогда, когда появится любая импортная (европейская или американская) вакцина.

Другие доверяют "Спутнику" и гордятся теми, кто смог так быстро его создать.

Ирина Пинкальская

В январе иду на прививку. После нового года.

Многие друзья привились.

Горжусь нашими научными сотрудниками. Верю в них.

Иввн Филиппов

кейс с российской вакциной удивительный. никогда еще прежде так наглядно российскому обществу и миру не демонстрировалась полная бессмысленность и бесполезность выстроенное Путиным машины пропаганды.

собственно кейс:

российские ученые придумывают вакцину от коронавируса. работающую вакцину.

отлично, говорят российские власти, у нас есть повод гордиться! мы что-то сделали хорошо и правильно! и от радости включают на полную мощность всю гигантскую систему пропаганды. и тут неожиданно для всех система дает сбой.

ведь кому поручено рассказывать о том, что у нас есть вакцина? тем же людям, которые рассказывают стране и миру о том, что россияне хотят вечного Путина, что наших войск никогда не было на Украине, что боинг сам упал, а если не сам, то украинцы сбили и что у Навального дисбактериоз. натурально те же люди, те же телекомпании, те же медиахолдинги и политологи за еду. представьте себе, что вы дорожного рабочего попросили провести операцию на сердце? вот та же история. он не умеет скальпелем, он только отбойным молотком умеет.

в результате разговор о вакцине интонационно и содержательно в исполнении госпропаганды выглядел точно также как и репортажи с голосования на пеньках.

и люди наделенные даром памяти и способностью к критическому мышлению в разговоры не поверили, потому что никаких оснований верить у них не было. это было совершенно логично и предсказуемо. а вот дальше вышло смешно.

продвинутая часть публики, отшутив шутки, решила изучить вопрос. вне пропаганды, и по существу. и изучив пришла к выводу, что вакцина может быть вполне ок и можно колоться. в результате - сужу по своему кругу - уже сильно больше половины всех моих друзей, людей абсолютно не провластных убеждений, вакцинировались.

а вот люди, которым вроде бы положено верить пропаганде - то самое большинство, которое за Путина, за Крымнаш, за всё хорошее и против всего плохого - нет. темпы вакцинации минимальные.

то есть на выходе пропаганда не убедила просто никого. ни тут, ни там. ни либералов, ни ватников. в связи с чем вопрос: а зачем мы тогда госденег на эту бессмысленную пропаганду столько тратим?

Вакцинация началась с медиков и военных, а в начале января в Москве объявили о начале массовых прививок чиновников и банкиров.

Некоторые одобряют такую очередность.

Игорь Гаврилюк

Не начинайте вакцинацию на врачах : если что-то пойдет не так можем остаться без медицины. Начинать нужно с депутатов и банкиров. Их отсутствие не отразится на экономике.

Артур Саксон

Всё правильно Сергей Семёныч делает.

Наиболее опасные эксперименты производятся на наименее ценных членах общества.

Возможность привиться раньше других в Москве есть не только у медиков и чиновников, но и, например, у журналистов.

Наталия Осипова

Я уколов не боюсь

Если надо - уколюсь!

Пришло время признаться.

Три дня прошло.

С момента прививки от ковидины.

Сделала вечером в пятницу. Вечер понедельника - полет нормальный.

Никаких последствий. Если придираться, то могу сказать, что я стала будто бы более чувствительна к сквознякам (при открытом окне я чую ветерок), в первый день чуть-чуть пошмыгала (но, возможно, это потому, что я шла по пятничной метели в поликлинику и обратно). Ну и, собственно, все. Даже предъявить нечего.

Рассказываю впечатления. Я записалась до того, как разрешили СМИ. Времени на сайте было много. Приятель сказал, что справку не спрашивают, верят на слово. Накануне позвонили из поликлиники и сказали, чтобы я справку принесла. Где ж я вам ее возьму, возопила я трагически. Вся контора на удаленке, мне никто и не даст сейчас, в такие сроки. У меня зато пропуск есть! - вспомнила я. – Ну приходите, приносите, что есть, - вздохнула сестра.

Но справка не понадобилась. Днем позвонили и попросили прийти раньше - сейчас поймете почему. Я не смогла и пришла в точно назначенное время, трепеща. А они, такие, говорят: сегодня вам не сделаем. Вакцина во флаконах на пять доз, мы собираем по пятеркам. Ради вас флакон не откроем - он пропадет. Дважды замораживать нельзя, а живет вакцина только два часа. Прививка дорогая, 10 тысяч флакон. Приходите завтра, дескать. И тут мое лицо изменилось - я ждала ее неделю, береглась - и ничего?! В общем, уговорили доброго мальчика уступить мне очередь и мне досталась пятая доза прививки из флакона, соответственно, последняя за день.

Перед прививкой врач беседует, объясняет что и как. Заполняете бумагу - информированное согласие. Не беременные, не болеете, не имеете аллергических реакций и т д. И идете колоться. Потом 15 минут отдыха. Потом врач смотрит ваше плечо, если все ок - домой. Сразу записывают на вторую прививку. Перерыв должен быть не менее 21 дня.

Советы тем, кто решится

1) идите колоться днем или хотя бы записывайтесь так, чтобы записи стояли плотно. Тогда вы не попадете в ситуацию, когда вы один, без пятерки. То есть не надо на вечер откладывать.

2) записывайтесь сейчас. Уже много народу прививается. Идут Росгвардия, полиция. В мой день было 30 человек, из них 12 гражданских добровольцев, как выразилась врач. Чем спокойнее, тем лучше - и вам внимания больше уделят.

3) После лучше спокойный режим. Не пить, разумеется. Но я нарушала в плане спокойствия и режима сна. И ничего.

4) После все равно носим маску, потому что пока еще ответа не сформировалось. Я лично после еще более осторожна. И потому бесмасочная соседка - первейший триггер. Зачем мне чужой чих на мою прививку.

Что еще? Дадут сертификат. И еще приятно чувствовать себя первопроходцем. Только смелым покоряются моря.

Да, самое важное! Врачам и сестрам - огромное спасибо! Как они выдерживают. Ведь им еще и вручную собирать эти "пятерки". Считай, как продюсерам эфира телепрограмму с гостями, но в режиме "прямо сейчас".

Ещё одна группа, которую в Москве активно мотивируют прививаться - пенсионеры.

Валерий Разуваев

Вчера эту вакцину не рекомендовали для 65+, а сегодня, когда мало кто из врачей, учителей и прочих не пришли на прививку и сорвали третий этап тестирования вакцины, умники наверху решили подтянуть старичков и разрешили им. Ну кто в здравом уме поверит тем умникам. Особенно когда они сами по бункерам сидят. В цивилизованных странах вакцинацию начали сразу с людей в возрасте, без всяких экивоков, и там люди поверили и пошли. Почувствуйте, как говорится, разницу. А храбрецам поем мы песню!

Пенсионеров пытаются завлечь на прививки обещаниями восстановить им после этого бесплатный проезд в транспорте.

Так мы узнали, что Юрий Лоза - пенсионер.

Славный всё-таки праздничный подарок сделали мне как пенсионеру московские власти – взяли, да и отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для всех, кому больше 65-ти! Объяснили, что сделали это вроде как для моего же блага, чтобы заставить меня дома сидеть. Вот только я не понимаю – горевать мне или радоваться, ведь бесплатно или на свои кровные, но за продуктами или в Храм я всё равно поеду. Да и лекарства кроме как в аптеке нигде не продают, а значит, туда тоже надо на чём-то добираться. Думаю, к Рождеству следует ждать новых подарков вроде снятия всех социальных доплат – уж радовать, так радовать!

Все эти споры, правда, пока имеют отношение только к Москве. Массовая вакцинация в регионах начнётся, вероятно, ещё не скоро.

Оксана Федрико

В МСК полным ходом идет прививочная кампания. У нас в регионе все совсем по другому. В самом начале "старта" в наших СМИ гордо заявили о 500 дозах вакцины прибывших в Приморский край, в Амурской области - 700. Сейчас в СМИ тишина. Прививают ли кого - не известно. Так что вы, москвичи, опять участвуете в каком-то глобальном эксперименте - а мы продолжаем жить как и прежде.

Правда, власти рапортуют о 800 тысячах привитых. Но многие блогеры этим цифрам не верят.

Елена Жарова

Сегодня у министра здравоохранения Мурашко привилось 800 тысяч. 22 декабря у него же было 52 тысяч.

748 тысяч когда успели привить? 31 декабря и 1 января не прививали никого.

Дмитрий Комаров

Огорчает, как легко озвучиваются большие цифры нашими чиновниками. То министр говорит про 52 тысячи, то через 10 дней - уже про 800 тысяч.

Анна Хелла

На 21 декабря выпустили 400 тысяч доз, на 2 января по словам Мурашко привили 800 тысяч человек - что-то не сходится, как мне кажется... Или за 10 дней ещё 400 тысяч доз ударно наклепали?

Плющев

Ну а чего. Сначала Путин приказал, чтобы первыми начали вакцинироваться, теперь, судя по всему, догнать и перегнать. Вот и перегнали. К концу января вся страна привьется, завидуй, Америка!

Как бы то ни было, количество получивших вакцину растёт. И большинство из них, судя по тому, что они пишут в соцсетях, пока всем довольны.

Сергей Смирнов

Всё больше людей пишет о том, как они привились вакциной и как у них всё хорошо. На второй день хорошо, на третий хорошо. Температура нормальная, кашля нет. Но как-то всё однообразно. Думаю, можно уже начать писать с фантазией. Например.

Хокку:

После укола

Не завершилась ещё

Жизнь самурая.

Лимериком:

Один старичок из столицы

Решил от ковида привиться.

Россия не спит

И чутко следит

За тем старичком из столицы.

В духе Омара Хайяма:

Не покорился тот мирской судьбе,

Кто сделал вакцинацию себе.

Но тот лишь, кто напишет пост в Фейсбуке,

Повергнет вирус в яростной борьбе.

Барто:

Зайка сделал, как хозяйка -

Вакцинировался зайка.

Никаких симптомов нет,

Зайка пишет в интернет!