EUobserver: Лукашенко, возможно, планировал убийства своих критиков

Александр Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших республику, сообщило 4 января интернет-издание EUobserver. По данным журналистов, 24-минутная запись с фрагментом разговора о подготовке покушений была сделана в апреле 2012 года. Голоса на записи, возможно, принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю КГБ Беларуси) и представителям подразделения спецназа "Альфа".

Как сообщает "Немецкая волна", аудиозапись передал изданию EUobserver белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар. Эксперты пока не смогли окончательно подтвердить подлинность аудиозаписи.



Предполагаемыми жертвами заговорщиков должны были стать бывший начальник СИЗО №1 в Минске Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач и бывший начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин. Возможно в то время они находились в Германии.

На записи разговора слышно, как один из его участников, предположительно Зайцев, сообщает, что на специальный счёт для подобных операций по "личному распоряжению" Лукашенко переведено более полутора миллионов долларов США. Тем же голосом сказано: "глава государства хочет видеть результат".

Из аудиозаписи следует, что обсуждался и способ устранения журналиста Павла Шеремета, жившего тогда в Москве. EUobserver приводит фотографии полученного от Макара документа с контактными данными Шеремета и информацией о его перемещениях по Москве.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. Следователи заявили об установлении подозреваемых в убийстве Шеремета лишь в декабре 2019 года, сообщается в публикации "Немецкой волны".