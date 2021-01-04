В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneсa

В Великобритании 4 января началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим укол, стал Брайан Пинкер. Ему 82 года, он находится на диализе.
К 4 января в Соединённом Королевстве готовы к применению более полумиллиона доз AstraZeneca. Кроме того, идёт вакцинация препаратом производства Pfizer/BioNTech. Пока прививают так называемые группы риска – медиков, соцработников и пожилых. Но с запуском препарата AstraZeneca власти рассчитывают ускорить процесс и со временем привить почти всё население.
Британские власти и врачи считают разработку вакцины поворотным моментом в борьбе с COVID-19. Как ожидается, массовая вакцинация поможет обуздать инфекцию и в итоге снять ограничения и вернуться к прежней жизни. По данным британского Минздрава, в стране открыты 700 прививочных центров. К концу недели их должно быть более тысячи.
Для того, чтобы привить как можно больше граждан, Великобритания поменяла принцип вакцинации, увеличив интервал между первой и второй прививкой с трёх недель до трёх месяцев. По заверениям властей, первую дозу должны получить как можно больше британцев, так как именно она даёт основную защиту от вируса. Второй компонент вакцины влияет на продолжительность действия.
- Великобритания одобрила применение препарата AstraZeneca в конце декабря. В начале клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, что заметно ниже, чем у её конкурентов. Однако затем представители AstraZeneca заявили, что усовершенствовали "формулу" вакцины, и теперь её эффективность должна быть сопоставима с вакцинами конкурентов. Вакцину можно хранить в обычном холодильнике, в то время как препарат разработки Pfizer/BioNTech хранится при температуре не выше –70 градусов Цельсия.
- До конца 2021 года AstraZeneca предполагает произвести до трех миллиардов доз.
- В Великобритании в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом - в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал с Великобританией авиасообщение.
- С начала пандемии в Великобритании выявлено более двух с половиной миллионов случаев COVID-19. Умерли более 75 тысяч пациентов.
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