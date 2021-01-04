Депутат потребовал объяснить появление "куратора от ФСБ" в институте РАН

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневскоий обратился в управление ФСБ России с требованием объяснить, откуда в Санкт-Петербургском институте истории РАН появился человек, который представляется всем как "куратор от ФСБ", сообщает Север.Реалии.

В запросе, копию которого Вишневский опубликовал в фейсбуке, депутат от партии "Яблоко" пишет, что 29 декабря на предновогоднем собрании сотрудников института присутствовал человек, представлявшийся окружающим как "куратор от ФСБ". Его имя не называется.

"С какого перепугу в мирном академическом институте появляется "куратор от ФСБ"? На каком законном основании? Куда еще направлены эти "кураторы" и зачем? Столько бездельников набрали в ФСБ, что нечем их занять? Или это мошенничество и удостоверение ФСБ можно купить в любом военторге?", – прокомментировал запрос Вишневский.

Депутат требует от главы местного управления ФСБ Родионова подтвердить, действительно ли в этот день в институте был представитель ведомства, и если этот так, то каким законодательным актом это было регламентировано. Также депутат просит уточнить, куда еще подобные "кураторы" были направлены.

Вишневский возмущен "возвращением к советской практике, когда негласные сотрудники КГБ прикреплялись к любому учреждению".