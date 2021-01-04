Умер историк и правозащитник Михаил Рогачёв

Правозащитник, учёный-историк, кандидат исторических наук Михаил Рогачёв скончался 3 января в Санкт-Петербурге. Он был одним из основателей общества "Мемориал" в Республике Коми. Михаилу Рогачёву было 68 лет.

По информации родственников, Рогачёв скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции - сообщает Север.Реалии.



Михаил Рогачёв приехал в Республику Коми в 1975 году по распределению и работал учителем, позже научным сотрудником отдела этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. С 1989 года принимал участие в работе Общества "Мемориал". Долгое время был председателем Правления Сыктывкарской общественной организации "Мемориал", а также председателем правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий "Покаяние".