Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер историк и правозащитник Михаил Рогачёв

Правозащитник, учёный-историк, кандидат исторических наук Михаил Рогачёв скончался 3 января в Санкт-Петербурге. Он был одним из основателей общества "Мемориал" в Республике Коми. Михаилу Рогачёву было 68 лет.

По информации родственников, Рогачёв скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции - сообщает Север.Реалии.

Михаил Рогачёв приехал в Республику Коми в 1975 году по распределению и работал учителем, позже научным сотрудником отдела этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. С 1989 года принимал участие в работе Общества "Мемориал". Долгое время был председателем Правления Сыктывкарской общественной организации "Мемориал", а также председателем правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий "Покаяние".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG