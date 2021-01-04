Большинство российских миллиардеров в 2020 году стали богаче 

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса и введёнными в связи с этим ограничительными мерами, совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось за 2020 год на 13 миллиардов 800 миллионов долларов, следует из рейтинга, который ежегодно составляет агентство Bloomberg.

Больше других увеличил свой капитал владелец золотодобывающего бизнеса и член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов – его состояние увеличилось на 4,85 миллиарда долларов. В тройке лидеров – совладелец "Мегафона" и "Металлоинвеста" Алишер Усманов, заработавший на 400 миллионов меньше, чем Керимов, и глава "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший своё состояние более чем на 3 миллиарда.

Отмечается, что уменьшилось за прошлый год состояние только трёх российских миллиардеров из списка Bloomberg – Вагита Алекперова, Леонида Федуна и Геннадия Тимченко. Больше других потерял Алекперов: его состояние сократилось почти на 5 миллиардов долларов.