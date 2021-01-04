Лукашенко объявил 2021 год "годом народного единства"

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год объявляется в Беларуси "годом народного единства". Как говорится в документе, это сделано "в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны". Правительству и другим органам власти предписано подготовить план мероприятий в рамках "года народного единства".

В указе нашло отражение предложение, сделанное Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Он сказал, что необходимо отправить 2020 год в историю, но при этом "не забыть его уроки", а также предложил "перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси". Прямо к своим оппонентам Лукашенко не обратился, однако упомянул, что разные жители Беларуси "видят мир по-разному". Главной задачей Лукашенко назвал "сохранение суверенитета" страны, о том же он упомянул и на встрече с генпрокурором 4 января. По словам Лукашенко, "2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста, в них участвовали сотни тысяч человек. Несколько акций против Лукашенко прошли уже в новом, 2021 году. Белорусская служба Радио Свобода констатирует, что после выборов, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены фальсификации, в стране "началось беспрецедентное насилие и политические репрессии... в ходе протестов со стороны мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до 40 тысяч человек были задержаны и осуждены, сотни остаются за решёткой... При этом ни одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено".

Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве, причём до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости Беларуси несёт Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие его победу, прежде всего Польшу и Литву.