В Англии из-за распространения коронавируса вновь введён локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник объявил о введении на территории Англии общенационального карантина в связи с резким ростом числа заражённых коронавирусом в последние недели.

Жителям рекомендовано покидать свои дома только по необходимости, большинство магазинов и предприятий сферы услуг будут закрыты, а школы перейдут на удалённое обучение.

Это уже третий общенациональный локдаун в связи с COVID-19 - первый был введён в марте, второй в ноябре. В начале декабря после стабилизации ситуации карантин был снят, однако к концу месяца в Лондоне и на юго-востоке Англии начался резкий рост числа инфицированных. Главной причиной этого стало распространение новой разновидности коронавируса. Джонсон подтвердил оценки специалистов о том, что она на 50-70 процентов более заразна, чем "обычный" штамм.

В Лондоне и окрестностях были введены жёсткие ограничения, однако это не помогло замедлить распространение вируса, поэтому правительство решило ввести новый локдаун - он предположительно продлится до середины февраля. Автономные власти Шотландии ввели на её территории карантин ранее.

Джонсон напомнил о том, что в стране в прошлом месяце началась массовая кампания вакцинации. Вакцину получили уже около миллиона жителей страны. По словам премьер-министра, до середины февраля большинство представителей групп риска должно быть провакцинировано, после чего станет возможным ослабление ограничений.

4 января в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Кроме того, идёт вакцинация препаратом корпорации Pfizer.

Всего за почти год, прошедший с начала пандемии, в Великобритании коронавирусом заразились более 2,5 млн человек (переболел и премьер Борис Джонсон). Более 75 тысяч умерли. В последние дни ежедневно выявляется более 50 тысяч новых инфицированных - это самые высокие цифры за всё время.