Саудовская Аравия откроет границы с Катаром после трех лет конфликта

Саудовская Аравия в понедельник открыла свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми более трёх лет, с лета 2017 года.

Об открытии границ сообщил глава МИД Кувейта, который выступил посредником на переговорах. Также сообщается, что эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии во вторник.

Ожидается, что во время саммита будет подписано соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В церемонии должны принять участие высокопоставленные представители США, в том числе советник президента Джаред Кушнер.

Четыре страны в 2017 году разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. Катару были выдвинуты 13 требований. Он отказался их выполнять, после чего отношения между участниками дипломатического конфликта оказались замороженными.