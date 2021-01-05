Сборная Канады со счетом 5:0 обыграла команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В составе канадцев шайбы забросили Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

Сборная России не выигрывала молодежный чемпионат мира с 2011 года. Тогда она победила Канаду со счетом 5:3. Впервые в истории России и СССР молодёжная команда не забила в двух матчах турнира, отмечает Sports.ru. Ранее на групповом этапе Россия не смогла забить команде Чехии.

В игре за третье место Россия встретится с Финляндией. В финале Канада сыграет с США. Обе встречи пройдут в ночь на 6 января по московскому времени.