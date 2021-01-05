Поездки "отравителей из ФСБ" совпали со смертями кавказских активистов

Между перемещениями предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных, как утверждается, к отравлению Алексея Навального, и смертями двух кавказских активистов обнаружились совпадения по времени. Об этом пишет сайт Кавказ.реалии. Совпадения обнаружили пользователи соцсетей, которые изучили опубликованные расследователем группы Bellingcat Христо Грозевым данные о перемещениях группы сотрудников ФСБ по России в последние несколько лет.

Сама группа Bellingcat эти данные пока не комментировала и не анализировала, однако сообщила, что в ближайшие две недели опубликует расследование, сделанное на их основе, о возможных иных жертвах отравлений.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Он был найден мертвым 1 августа 2014 года в возрасте 27 лет. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.

В марте 2015 года один из упоминаемых в расследовании о Навальном прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мёртвым активист общественного движения "Единство" Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание - непосредственной причиной смерти стала асфиксия.

Кроме того, сотрудники, упомянутые в расследовании Христо Грозева, в 2013 году летали в Нальчик примерно в то же время, когда при невыясненных обстоятельствах умер лидер запрещённой в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров.