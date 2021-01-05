Дело о терактах в Брюсселе в 2016 году передано в суд присяжных

Дело о терактах в аэропорту и метро Брюсселя в марте 2016 года, жертвами которых стало 32 человека, передано в суд присяжных.

Перед судом предстанут десять обвиняемых. Среди них – французский джихадист, который проходит по делу о терактах в Париже в 2015 году.

По делу о терактах в бельгийской столице обвинения были предъявлены 13 подозреваемым. Позднее в отношении троих из них дела прекратили из-за недостаточности доказательств.

Прокуратура просила отправить под суд присяжных восемь человек, а двоих – под уголовный суд по обвинению в участии в террористической группировке. Совещательная палата Брюсселя не стала следовать рекомендациям обвинения. Ожидается, что судебный процесс начнётся в 2022 году.

Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя запрещенная в России и других странах мира террористическая группировка "Исламское государство". Как позже установили следственные органы Брюсселя, взрывы осуществили три смертника.