Без ЕС, но с вирусом. Британия драматично вступила в 2021 год

Первая неделя первого года после окончательного выхода из Евросоюза принесла британцам "максимально жесткий" локдаун, объявленный правительством на территории Англии до середины февраля. Страны ЕС ограничили въезд для граждан Великобритании в связи с новой вспышкой COVID-19. Как долго британцам придется сидеть дома – и какие потери грозят стране?

Битва с мутантом

Новый штамм коронавируса, из-за которого вновь усилены противоэпидемические ограничения, оказался, по утверждению властей, на 50–70% более заразным, чем уже известный вариант. "Мы чувствуем разочарование и тревогу одновременно из-за скорости его распространения, – сказал премьер-министр Борис Джонсон. – Очевидно, что мы должны сделать больше для того, чтобы сдержать распространение этого нового вируса, пока разворачивается кампания по вакцинации".

Несколькими часами ранее карантин был объявлен и в Шотландии. Он продлится до конца января. Хотя парламентарии в ходе внеочередной сессии в среду все еще обсуждают третий по счету общенациональный локдаун, правительство призывает соблюдать меры немедленно. Очевидно, что эпидемиологическая ситуация в стране гораздо хуже, чем перед предыдущим локдауном в ноябре 2020 года.

Мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда

В настоящее время в Британии регистрируются в среднем 2500 новых госпитализаций в день. Для сравнения: в начале ноября в больницы в связи с COVID-19 доставляли 1327 человек ежедневно. С Рождества в Англии количество госпитализаций в связи с коронавирусом увеличилось на 50%. В некоторых больницах 6 из каждых 10 коек заняты коронавирусными больными. Правительство полагает, что ситуация еще будет ухудшаться. Весной 2020 года заболеваемость достигла пика через 3 недели после локдауна. В первую неделю 2021 года количество новых заражений превышало 50 тысяч человек в день по стране – часть из этих людей на следующей неделе окажутся в больницах. Поэтому медицинские чиновники предупредили, что если так пойдет, система здравоохранения может не справиться с напором заболевших.

Новые правила напоминают локдаун, который вводился в марте прошлого года: выходить из дома можно только на час в день и исключительно в связи с крайней необходимостью – купить продукты, оказать кому-то помощь или размяться. Все, кто может, должны работать из дома. Ресторанам разрешено продолжать готовить еду на вынос, но продажа алкоголя теперь только по интернету, чтобы избежать стихийных сборищ на улицах вокруг питейных заведений.

Большинство школ со вторника перешли на дистанционное обучение до февраля, и это самый тяжелый момент – еще на прошлой неделе Джонсон обещал, что школы трогать не будут. Это обещание продержалось один день.

Премьер предупредил, что ближайшие недели будут трудными, но повод для оптимизма есть. Этот локдаун – заключительная фаза борьбы с эпидемией, шансы в которой, по словам премьера, "склоняются в пользу британского народа". "Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда", – подытожил Джонсон.

Европа рядом, Европа далеко

В то же время не все британцы могут попасть туда, куда хотят. Брекзит усложнил для граждан Великобритании свободное перемещение по странам Евросоюза. С наступлением нового года страны ЕС начали разворачивать некоторых британцев на границе. Так, 1 января Нидерланды отказали во въезде десяти гражданам Соединенного Королевства. У них у всех были на руках отрицательные тесты на COVID-19, но оказалась "недостаточно важная" причина для путешествий. Девятерых путешественников, направлявшихся в Испанию, не пустили на борт самолета в аэропорту Хитроу, когда авиакомпания усомнилась в действительности их разрешений на проживание в Евросоюзе.

В Швеции нескольких британцев, прибывших в Гетенборг, задержала полиция. По свидетельству одной пассажирки, людей час продержали на летном поле, затем часть группы отправили обратно в Великобританию без объяснения причин, а отказавшихся оставили в неотапливаемой комнате на несколько часов – до выяснения обстоятельств их поездок.

В то же время ситуация с перевозкой товаров на границе с Францией оказалась гораздо лучше ожидаемой. Торговое соглашение, заключенное между Великобританией и ЕС за несколько дней до Нового года, позволяет обеим сторонам торговать без пошлин. Перевозки через Ла-Манш проходят без проблем, если исключить необходимость заполнения новых деклараций и дополнительные проверки. Так что опасения по поводу пустых полок в магазинах и транспортного хаоса не оправдались, кризис был очень коротким, а супермаркеты зря закупали продукты заранее.

Но еще не время праздновать победу. В понедельник, 4 января, количество провозимых грузов было на 20% меньше, чем обычно. Главное испытание впереди – когда в течение нескольких недель подтянутся мелкие компании и возрастет оборот товаров. Еще один минус сделки – она касается только товаров, но не услуг, в частности финансовых, где у Британии было преимущество перед европейскими партнерами. Финансовый сектор начал ощущать прелести Брекзита, когда в первый день открытия Лондонской биржи почти 6 миллиардов евро "уплыли" из Сити в сторону Евросоюза.

Это был сумасшедший день. Сити потерял возможность торговать европейскими акциями

До Брекзита лондонские биржи и инвестиционные банки были центром финансовых сделок между странами Европы – 30% всех акций ЕС проходили через Сити. Но Евросоюз отказался признавать равенство финансового регулирования в Великобритании, заставив весь евробизнес переместиться обратно через Ла-Манш. "Это был сумасшедший день. Сити потерял возможность торговать европейскими акциями", – подтвердил Аласдер Хейнс, исполнительный директор Aquis Exchange. Это означает сокращение налоговых поступлений в бюджет страны. Кроме того, вполне вероятно, что некоторые британские финансовые компании также предпочтут перебазироваться на европейские биржи, где более устойчивые условия для трейдинга.

В целом эксперты сходятся на том, что торговое соглашение с ЕС сделает Британию беднее, особенно в совокупности с потерей рабочих мест и ожидаемой рецессией. По прогнозам экономистов, Британия выйдет из рецессии последней. Ей понадобятся как минимум 18 месяцев, чтобы привести экономику к состоянию до пандемии, и это значительно дольше, чем у ее партнеров. В долгосрочной перспективе, согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности Великобритании, новые отношения с ЕС приведут к потере 4% объема экономики за 15 лет.

Но есть и более оптимистичная точка зрения – за время локдаунов британцы подкопили сбережений, так что успешная вакцинация запустит процесс потребления и, вероятно, приведет к более быстрому росту экономики, чем в соседних странах.

Но для начала нужно все-таки победить мутирующий вирус.