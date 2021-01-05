За год ФСБ потратила свыше миллиарда рублей на легковые автомобили

Федеральная служба безопасности России потратила за 2020 й-год 1 миллиард 101 миллион рублей на покупку легковых автомобилей, подсчитало издание "МБХ Медиа" на основе открытых данных, опубликованных на портале госзакупок.

На эти деньги управление материально-технического обеспечения спецслужбы приобрело 868 транспортных средств. Таким образом, средняя цена одного автомобиля, закупаемого ФСБ, составила 1 миллион 268 тысяч рублей.

СМИ при этом подчёркивает, что все 55 аукционов проходили в закрытом режиме, поэтому информация о марках, моделях и технических характеристиках закупаемых машин отсутствует. Известно лишь, что за самые дешёвые автомобили заказчик был готов заплатить по 630 тысяч рублей, а за самую дорогую - свыше четырёх миллионов. Её планировалось купить для управления ФСБ по Москве и Московской области в Балашихе.