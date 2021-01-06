"И снова несёт пургу": соцсети о беседе Соловьёва и Пескова

Российское общество медленно втягивается в привычный ритм жизни после новогодних праздников. Одна из первых живых тем года – большое интервью Дмитрия Пескова Владимиру Соловьёву.
Неудивительно, впрочем, что аудиторию заинтересовали темы, которые сам Соловьёв в анонс не вынес – например, действительно ли Путин хороший человек.
Топ-5 новостей Яндекса.
Главная новость: "Песков назвал Путина хорошим человеком",
А нужны ли после этого остальные четыре новости в топе и вообще какие-то новости еще?
Вольнодумец и тайный диссидент Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву назвал Путина "хорошим человеком". Не великим, не гениальным, не прекрасным, не мудрым, даже не блестящим, не говоря уже о всепобеждающем. А всего-навсего "хорошим". Это по нынешним временам даже несколько пренебрежительно звучит по отношению к любимому и уважаемому вождю и учителю, главе партии, страны и армии, солнцу нации и яркой звезде Кремля, дорогому товарищу Владимиру Владимировичу. Ведь что такое – хороший человек? Это тот, кто не плохой, но и не выдающийся, словом, не отличник, а хорошист. В общем серость, прикрывающаяся правильными манерами и обыденной моралью, но без особых талантов. Потому что если главное достоинство человека состоит в том, что он – хороший, значит больше и назвать нечего. Недаром говорится, что хороший человек – не профессия. Впрочем, это же свидетельствует о том, что никакого культа личности главы государства в России нет, если правителя с 21-летним стажем даже его личный пресс-секретарь скромно называет "хорошим человеком".
Также в разговоре с самым популярным у россиян журналистом (если верить ВЦИОМ) Владимиром Соловьевым самый честный пресс-секретарь главы государства Песков подчеркнул, что не стал бы лгать на этот счет. И, действительно, только вглядитесь в эти чистые и неподкупные глаза – такой человек врать не может по определению. А то, что пургу иногда несет, так это работа такая.
Чисто Рождественский пост, уж простите.
Вопрос.
А вот все эти «хорошие» (С) люди, что отдавали приказы и собственно создавали эскадрон (ы?) смерти, эскадрон (ы?) отравителей, убийц и постирщиков трусов, эти «хорошие» люди снова, окружив себя верующими и потупив вороватые серые глазки, со свечками в руках будут в церквах для телевизора сниматься?
Верующие?
Песков в интервью Соловьеву заявил о переходе Украиной "красных линий" России. В ответ на вопрос, а что же это за линии, тот сказал, что "это те линии, которые идут в нарушение наших интересов".
Мораль сей басни в том, что, по представлениям в Кремля, в отношениях с отколовшимися республиками только у России могут быть свои "интересы", а у республик таких "интересов" быть не может. У людоеда есть "интерес" вас сожрать, а если вы начинаете сопротивляться, то нарушаете "интерес" людоеда и тем самым еще больше злите его. Сигнал из Москвы заключается в том, что украинцы, наконец, должны перестать сопротивляться и добровольно зайти в пасть к людоеду – желательно уже в разжеванном виде, потому что людоеду жевать все труднее: он стареет, и зубы уже не те. Выпадают, знаете ли, а на услуги стоматологии наложены санкции.
Но есть и хорошая новость. В этом интервью Песков сказал следующее: оказывается, "Путин реагирует на политику Киева вдумчиво и не будет «стрелять себе в ногу», чтобы кому-то отомстить". В переводе с людоедского на человеческий это означает, что Украина оказалась не по зубам людоеду. Он, конечно, еще побегает за ней, но силы оставляют его, рана кровоточит, и его исторические дни сочтены.
Откровенно повеселили публику рассказы пресс-секретаря о "блокаторе вирусов".
Песков рассказал Соловьеву, что пока носил антивирусный бейдж не болел коронавирусом, а как журналисты подняли его не смех, снял, после чего заболел через несколько недель.
"Штучка помогает, – заверил он, оценивая эффективность бейджа. – От нее кашляешь, дышать плохо, потому что хлор [из нее] идет, но она реально спасает от гриппа и от других коронавирусов", – поведал Песков.
А потом мы удивляемся, почему они фамилию Навального не произносят.
Все бы хорошо, если бы эти чудики 146 миллионов человек в заложниках не держали…
А так, конечно, каждый имеет право сходить с ума по-своему.
Многих заинтересовало то, что Песков не читает анонимные телеграм-каналы (по крайней мере, это отрицает).
Минутка как новая идея огорошивает человека, к ней неподготовленного.
Анонимный инфлюенсер:
– Я – инфлюенсер!
Д. Песков:
– А по-моему, нет.
(Инфлюенсер стоит несколько минут, потрясённый этой идеей, и падает замертво. Его выносят).
Абсолютно.
Как правило, ведут анонимные телеграм каналы журналисты-неудачники. Если им верить, там каждый второй с Путиным и Бортниковым давние друзья.
Не ведитесь, не будьте лохами. Никаких инсайдов у них нет, например никто из них не писал об уголовке по Навальному.
Пресс-секретарь президента отметил, что кремлевские чиновники не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки». Он указал, что подобные каналы действительно пользуются популярностью, но только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире. (С) Сами создавали, сами брезгуют.
Я это не к тому, что Песков — молодец, а к тому, что реальный кремлевские люди глубоко презирают даже собственную пиар-обслугу, профессиональную или добровольную. Они всех презируют, вот что бросается в глаза. И заискивающий Соловьёв буквально просит, чтоб Песков ему в лицо повторил, что конкретно его программу он не смотрит. И тот повторяет: не смотрю я, не смотрю твои ужимки и прыжки. Короче говоря, нравы в гадюшнике те еще.
И ещё один повод для шуток.
"Песков заявил, что у Путина на личную жизнь есть только пять минут"...
Ну, он, наверное, укладывается... Тут от многих нюансов зависит...
Почему сегодня так много громких признаний от Пескова? Его пытали? И после критики Путина жить не хочется, и на личную жизнь у Путина только 5 минут. Песня "Пять минут" в исполнении Гурченко уже кажется про Путина, который последние пять минут года тратит на речь под елкой. Вот и вся личная жизнь. Путин все больше становится похожим на товарища Огурцова в исполнении Ильинского. Песков на его секретаршу в исполнении Носовой. Понятно, почему секретарь жалуется на нехватку внимания со стороны любимого президента. На этой должности только по любви можно служить.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.