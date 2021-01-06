"И снова несёт пургу": соцсети о беседе Соловьёва и Пескова

Российское общество медленно втягивается в привычный ритм жизни после новогодних праздников. Одна из первых живых тем года – большое интервью Дмитрия Пескова Владимиру Соловьёву.

Неудивительно, впрочем, что аудиторию заинтересовали темы, которые сам Соловьёв в анонс не вынес – например, действительно ли Путин хороший человек.

Антон Орехъ:

Топ-5 новостей Яндекса.

Главная новость: "Песков назвал Путина хорошим человеком",

А нужны ли после этого остальные четыре новости в топе и вообще какие-то новости еще?

Николай Подосокорский:

Вольнодумец и тайный диссидент Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву назвал Путина "хорошим человеком". Не великим, не гениальным, не прекрасным, не мудрым, даже не блестящим, не говоря уже о всепобеждающем. А всего-навсего "хорошим". Это по нынешним временам даже несколько пренебрежительно звучит по отношению к любимому и уважаемому вождю и учителю, главе партии, страны и армии, солнцу нации и яркой звезде Кремля, дорогому товарищу Владимиру Владимировичу. Ведь что такое – хороший человек? Это тот, кто не плохой, но и не выдающийся, словом, не отличник, а хорошист. В общем серость, прикрывающаяся правильными манерами и обыденной моралью, но без особых талантов. Потому что если главное достоинство человека состоит в том, что он – хороший, значит больше и назвать нечего. Недаром говорится, что хороший человек – не профессия. Впрочем, это же свидетельствует о том, что никакого культа личности главы государства в России нет, если правителя с 21-летним стажем даже его личный пресс-секретарь скромно называет "хорошим человеком".

Также в разговоре с самым популярным у россиян журналистом (если верить ВЦИОМ) Владимиром Соловьевым самый честный пресс-секретарь главы государства Песков подчеркнул, что не стал бы лгать на этот счет. И, действительно, только вглядитесь в эти чистые и неподкупные глаза – такой человек врать не может по определению. А то, что пургу иногда несет, так это работа такая.

Андрей Волна:

Чисто Рождественский пост, уж простите.

Вопрос.

А вот все эти «хорошие» (С) люди, что отдавали приказы и собственно создавали эскадрон (ы?) смерти, эскадрон (ы?) отравителей, убийц и постирщиков трусов, эти «хорошие» люди снова, окружив себя верующими и потупив вороватые серые глазки, со свечками в руках будут в церквах для телевизора сниматься?

Верующие?

Александр Кушнарь:

Песков в интервью Соловьеву заявил о переходе Украиной "красных линий" России. В ответ на вопрос, а что же это за линии, тот сказал, что "это те линии, которые идут в нарушение наших интересов".

Мораль сей басни в том, что, по представлениям в Кремля, в отношениях с отколовшимися республиками только у России могут быть свои "интересы", а у республик таких "интересов" быть не может. У людоеда есть "интерес" вас сожрать, а если вы начинаете сопротивляться, то нарушаете "интерес" людоеда и тем самым еще больше злите его. Сигнал из Москвы заключается в том, что украинцы, наконец, должны перестать сопротивляться и добровольно зайти в пасть к людоеду – желательно уже в разжеванном виде, потому что людоеду жевать все труднее: он стареет, и зубы уже не те. Выпадают, знаете ли, а на услуги стоматологии наложены санкции.

Но есть и хорошая новость. В этом интервью Песков сказал следующее: оказывается, "Путин реагирует на политику Киева вдумчиво и не будет «стрелять себе в ногу», чтобы кому-то отомстить". В переводе с людоедского на человеческий это означает, что Украина оказалась не по зубам людоеду. Он, конечно, еще побегает за ней, но силы оставляют его, рана кровоточит, и его исторические дни сочтены.

Откровенно повеселили публику рассказы пресс-секретаря о "блокаторе вирусов".

Кирилл Шулика:

Песков рассказал Соловьеву, что пока носил антивирусный бейдж не болел коронавирусом, а как журналисты подняли его не смех, снял, после чего заболел через несколько недель.

"Штучка помогает, – заверил он, оценивая эффективность бейджа. – От нее кашляешь, дышать плохо, потому что хлор [из нее] идет, но она реально спасает от гриппа и от других коронавирусов", – поведал Песков.

А потом мы удивляемся, почему они фамилию Навального не произносят.

Максим Миронов:

Все бы хорошо, если бы эти чудики 146 миллионов человек в заложниках не держали…

А так, конечно, каждый имеет право сходить с ума по-своему.

Многих заинтересовало то, что Песков не читает анонимные телеграм-каналы (по крайней мере, это отрицает).

Виктор Мараховский:

Минутка как новая идея огорошивает человека, к ней неподготовленного.

Анонимный инфлюенсер:

– Я – инфлюенсер!

Д. Песков:

– А по-моему, нет.

(Инфлюенсер стоит несколько минут, потрясённый этой идеей, и падает замертво. Его выносят).

Илья Ремесло:

Абсолютно.

Как правило, ведут анонимные телеграм каналы журналисты-неудачники. Если им верить, там каждый второй с Путиным и Бортниковым давние друзья.

Не ведитесь, не будьте лохами. Никаких инсайдов у них нет, например никто из них не писал об уголовке по Навальному.

Константин Калачёв:

Пресс-секретарь президента отметил, что кремлевские чиновники не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки». Он указал, что подобные каналы действительно пользуются популярностью, но только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире. (С) Сами создавали, сами брезгуют.

Фёдор Крашенинников:

Я это не к тому, что Песков — молодец, а к тому, что реальный кремлевские люди глубоко презирают даже собственную пиар-обслугу, профессиональную или добровольную. Они всех презируют, вот что бросается в глаза. И заискивающий Соловьёв буквально просит, чтоб Песков ему в лицо повторил, что конкретно его программу он не смотрит. И тот повторяет: не смотрю я, не смотрю твои ужимки и прыжки. Короче говоря, нравы в гадюшнике те еще.

И ещё один повод для шуток.

Александр Рыклин:

"Песков заявил, что у Путина на личную жизнь есть только пять минут"...

Ну, он, наверное, укладывается... Тут от многих нюансов зависит...

Ольга Маховская:

Почему сегодня так много громких признаний от Пескова? Его пытали? И после критики Путина жить не хочется, и на личную жизнь у Путина только 5 минут. Песня "Пять минут" в исполнении Гурченко уже кажется про Путина, который последние пять минут года тратит на речь под елкой. Вот и вся личная жизнь. Путин все больше становится похожим на товарища Огурцова в исполнении Ильинского. Песков на его секретаршу в исполнении Носовой. Понятно, почему секретарь жалуется на нехватку внимания со стороны любимого президента. На этой должности только по любви можно служить.