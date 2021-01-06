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Церемония "Грэмми" отложена на полтора месяца из-за коронавируса

Национальная академия звукозаписи США объявила о переносе 63-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на полтора месяца — с 31 января на 14 марта 2021 года.

"Ухудшение ситуации с ковидом в Лос-Анджелесе, переполненные госпитали и реанимации, ограничения со стороны штата и местных властей привели нас к мысли, что отложить церемонию будет правильным решением", — говорится в сообщении организаторов.

Номинанты на премию стали известны в конце ноября. Среди фаворитов критики называют канадского певца The Weeknd (Абеля Эсфойе), Фиону Эппл, Тэйлор Свифт, Дуа Липу и Леди Гагу.

  • США продолжает лидировать в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране заболели больше 21 миллиона 100 тысяч человек, 357 тысяч умерли. В Калифорнии, где должна состояться церемония вручения "Грэмми", с начала пандемии заболели 2 миллиона 400 тысяч человек, из них 467 тысяч в последние семь дней. Штат лидирует в США по числу новых случаев.

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