Церемония "Грэмми" отложена на полтора месяца из-за коронавируса

Национальная академия звукозаписи США объявила о переносе 63-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на полтора месяца — с 31 января на 14 марта 2021 года.

"Ухудшение ситуации с ковидом в Лос-Анджелесе, переполненные госпитали и реанимации, ограничения со стороны штата и местных властей привели нас к мысли, что отложить церемонию будет правильным решением", — говорится в сообщении организаторов.

Номинанты на премию стали известны в конце ноября. Среди фаворитов критики называют канадского певца The Weeknd (Абеля Эсфойе), Фиону Эппл, Тэйлор Свифт, Дуа Липу и Леди Гагу.