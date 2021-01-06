Замгоссекретаря при Байдене станет дипломат из "черного списка" Кремля

Один из высших постов в дипломатической службе избранного президента Джо Байдена получит Виктория Нуланд, включенная в санкционный список России. Об этом сообщает Reuters. Ей поручат выполнение политической работы на посту заместителя государственного секретаря.

В администрации Барака Обамы она занимала должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Кремль включил ее в "черный список" в качестве ответа на ограничительные меры тогдашней администрации.

Другим заместителем главы Госдепартамента станет Венди Шерман. В президентство Дональда Трампа она вместе с Нуланд занималась аналитической работой в академических центрах.

И Нуланд, и Шерман критиковали уходящего главу Белого дома за примиренческую, по их мнению, политику в отношении Москвы.

Нуланд, ранее поддержавшая Революцию достоинства на Украине в 2014 году, в своей статье, написанной в июне 2020 года, заявила о растущем числе политических и экономических проблем российского руководства. По её словам, успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона. Тогда автор выражала надежду на президентские выборы США, которые, по ее словам, могли бы дать "хороший шанс для перехода от обороны к наступлению, восстановления сил демократического мира и латания дыр в его безопасности".