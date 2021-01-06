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В ЕС рекомендовали к использованию вакцину Moderna

Европейское медицинское агентство рекомендовало к использованию вакцину от COVID-19, разработанную компанией Moderna. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Это вторая вакцина от коронавируса, получившая рекомендацию ЕМА, после BioNTech-Pfizer, с которой началась кампания вакцинации от коронавируса в Евросоюзе.

Теперь вакцине предстоит получить одобрение властей Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас в Еврокомиссии "полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС".

Клинические испытания доказали пригодность вакцины для людей старше 18 лет, говорится в заключении Агентства. В испытаниях приняли участие около 30 тысяч волонтеров. Ее эффективность составила 94 процента в общих случаях, а с точки зрения противодействия летальному исходу – 100 процентов.

Препарат нужно вводить двумя дозами уколом в руку с интервалом в 28 дней. В числе самых распространенных побочных эффектов – отек в месте укола, головная боль, боль в мышцах, тошнота, ощущение усталости, повышение температуры и набухшие лимфоузлы. Как правило, эти эффекты проходят спустя несколько дней.

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