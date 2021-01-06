Трамп запретил использовать восемь китайских приложений

Президент США Дональд Трамп запретил проводить финансовые операции с китайскими компаниями, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем. Об этом сообщает Reuters. Соответствующий указ он подписал 5 января.

Под запетом оказались Alipay, WeChatPay, QQWallet и Tencent QQ, Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office. По мнению американской администрации, китайские власти могут воспользоваться этими программами для получения доступа к личной информации госслужащих и посягательства на национальную безопасность страны.

Документ вступает в силу через 45 дней после подписания, то есть уже после ухода Трампа. Уходящий глава Белого дома часто обвинял своего оппонента Джо Байдена в излишней мягкости в отношении Китая.

В Министерстве иностранных дел КНР пообещали принять ответные меры, назвав решение Трампа "примером запугивания, произвола и гегемонии США".