На Камчатке туристы попали под обвал льда на водопаде

На Камчатке в четверг туристы пострадали при обрушении льда на Вилючинском водопаде. Один человек погиб, ещё трое пострадали. Об этом сообщает агентство "Кам24" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок, который находится в тяжёлом состоянии и доставлен в реанимацию. У него травмы головы, позвоночника и грудной клетки. Его отец, получивший закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, также доставлен в больницу. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась.

МЧС сообщает, что другие туристические группы, находившиеся у водопада, покинули место происшествия. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться одиночные туристы. В региональном Следственном комитете сообщили, что начали доследственную проверку.