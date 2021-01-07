Власти Беларуси утвердили изменение герба

Власти Беларуси утвердили новое изображение герба. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Главные изменения коснулись цветовой гаммы и "географических" акцентов в изображении. Контур страны стал золотым вместо зеленого. Изменились формы колосьев, клевера и льна. Поменялся цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся: теперь на нем видна та часть Европы, в которой расположена Беларусь и европейский регион. России, наоборот, стало меньше.

Над изменениями, которые в министерстве называют "техническими", работал геральдический совет при президенте. По утверждению министра юстиции, звезда на принятом сейчас гербе носит "несколько воинственный характер". "Республика Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики", – цитирует его Белорусская служба Радио Свобода.

Прежний герб Беларуси был принят в результате референдума, инициированного президентом Александром Лукашенко, в 1995 году. До этого использовался герб "Погоня", принятый в Великом княжестве Литовском.