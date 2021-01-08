Слезы Ким Чен Ына. Экономические трудности Северной Кореи

На 8 съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне официально признаны серьезные неудачи в реализации пятилетнего плана экономического развития страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении к съезду заявил, что допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы. Съезд должен выработать новый пятилетний план, а также утвердить новую политическую линию КНДР в отношении США и Южной Кореи.

Незадолго до открытия большого собрания Ким Чен Ын удивил многих наблюдателей, не выступив с традиционным новогодним телеобращением к народу. От его имени было опубликовано лишь короткое послание жителям страны, написанное от руки.

Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков отмечает, что экономическая ситуация в КНДР в последнее время резко ухудшилась. Главные причины этого – жесткие санкции, введенные против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания и запуски баллистических ракет, и пандемия коронавируса, из-за которой и так очень закрытая страна практически полностью самоизолировалась от внешнего мира.

– В большинстве публикаций, которые мне приходилось встречать, за исключением, может быть, публикации на сайте газеты "Жэньминжибао", речь Ким Чен Ына характеризуется как признание полного провала экономической политики в КНДР. Насколько это соответствует действительности? И о чем действительно говорил Ким Чен Ын?

– Да, безусловно, это один из аспектов. Хотя люди, которые по понятным причинам не отслеживают политическую ситуацию в Северной Корее, могут несколько переоценивать этот аспект. Дело в том, что о провале пятилетнего плана на 2016-2020 годы говорили в Северной Корее и раньше, это вполне обычная тема прошлого года. Говорил об этом и Ким Чен Ын. В этот раз конкретная формулировка, наверное, более жесткая, чем когда-либо. Сказано, что практически во всех областях "не получилось". Но, повторяю, это не какая-то разорвавшаяся бомба или гром среди ясного неба, об этом уже говорили. Но это очевидно любому наблюдателю.

– Когда такой лидер, как Ким Чен Ын, говорит о провале, содрогаешься и ждешь, что будут очень серьезные кадровые последствия, полетят головы…

В КНДР рассчитывали, что американцы в последний момент отвернут, а они не отвернули

– Подождем. Дело в том, что, с одной стороны, Ким Чен Ын показал свою готовность активно менять людей, которые ему не нравятся, но до недавнего времени жертвами таких чисток, иногда даже с летальным исходом (хотя далеко не всегда), становились в основном, даже почти исключительно, представители силовых ведомств. Это армия, служба безопасности и так далее. Там головы летели в огромных количествах. А блок, условно говоря, экономический пока не трогали.

Но сейчас, наверное, да, раз произошло такое дело, нужно же найти виновных. Их бы искали и в самой что ни на есть демократической системе. А в системе максимально антидемократической их будут искать с еще большим рвением. Так что какое-то количество людей за это ответит. Кто – мы об этом узнаем в свой срок, наверное, через несколько недель, может, чуть раньше. Сначала появятся новые списки руководящих органов партии, в первую очередь ЦК, в которых некоторые люди не будут упомянуты. А потом, может быть, мы обнаружим, что произошли большие перестановки. О них не объявят, просто о каком-то министре перестанут писать, а через какое-то время мимоходом упомянут какую-то новую личность уже в качестве того же, скажем, министра химической промышленности. И всем станет ясно, что прежний министр снят. Отправлен он на пенсию, на переобучение, расстрелян, сослан – неизвестно.

– В КНДР действительно сейчас все так плохо в экономическом плане? Ведь мы еще недавно говорили, что, по крайней мере, некоторая либерализация северокорейской экономики приносит свои плоды...

– Да, и я бы сказал, немалая либерализация приносила плоды где-то до 2017-2018 годов. В стране существенно снизилась острота продовольственной проблемы, голода не было. Было недоедание весной в некоторых районах, но, в общем, был экономический рост. В крупных городах, в первую очередь в Пхеньяне, шло интенсивное жилищное строительство, причем в основном силами частного сектора. То есть многоквартирные дома строились частным капиталом. Появилось множество совместных предприятий с собственными частными лицами, не с иностранцами, а с собственными богачами. Появились долларовые миллионеры и так далее.

Все это было, но проблемы тут две. Во-первых, в 2016-17 году Ким Чен Ын, точнее, его советники из руководства МИДа, в основном это люди, которым повезло работать в Швейцарии в те годы, когда Ким Чен Ын там учился в школе, он их потом по старой памяти назначили руководить внешней политикой, эти ребята допустили серьезную ошибку. Они пошли на конфронтацию с американской администрацией, с Дональдом Трампом, они решили провести испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели на территории США, произвели испытания термоядерного заряда. Расчет был на то, что они потом сделают какие-то уступки, получат признание от Америки и все будет хорошо.

Они рассчитывали, что американцы в последний момент отвернут, а они не отвернули. В результате вместо дипломатического успеха Северная Корея оказалась под жесточайшими санкциями. Причем получилось так, что даже Китай, традиционный союзник (и сейчас опять союзник), на некоторое время стал их противником. Американцы действовали вместе с китайцами, вводя санкции. И санкции – это первый удар, который сделал фактически невозможным ведение Северной Кореей нормальной внешнеэкономической деятельности. Формально санкции были и раньше, но они были символические, а с 2016-2017 годов они серьезные.

И конечно, коронавирус. Вернее, не сам коронавирус, а крайне жесткие, я бы сказал, иррационально жесткие меры, которые принимает северокорейское руководство в борьбе с эпидемией. Фактически страна полностью закрыта. Даже иностранные дипломаты из Северной Кореи уехали. Их вывозят специально организованными рейсами. Въехать в страну фактически невозможно, выехать из нее тоже невозможно. Пограничникам отдан приказ стрелять на поражение по любым нарушителям.

Это привело, в частности, к тому, что прекратилась контрабанда, которая, в общем, до этого северокорейскими властями не особо и запрещалась, иногда прямо поощрялась. А иногда это была контрабанда с китайской стороны, а с северокорейской эту торговлю – уголь популярный товар – вели вполне официально северокорейские организации. Вот это все прекратилось.

Иррационально жесткие меры, введенные в ответ на пандемию, сделали внешнеэкономическую деятельность КНДР фактически невозможной

Последние два-три месяца ситуация быстро ухудшается. В магазинах опять появились пустые полки, каковых там не было уже очень давно. Хотя удается поддерживать стабильные цены на зерно и стабильный относительно курс валюты. Он тоже попрыгал, но не катастрофически. Цены на другие товары, включая и товары первой необходимости, стремительно растут последние месяцы. Полки пустеют, ситуация становится все более и более напряженной. Повторяю, что страна оказалась полностью по собственному, в общем, решению изолирована. Такой вот супержесткий карантин.

Газеты пишут, что, дескать, вирус может содержаться в морепродуктах, в замороженных товарах. Северокорейские дипломаты не берут для передачи в Северную Корею никаких материалов. Ни книжку, ни документ, ничего не передать, потому что "а вдруг там на поверхности будет коронавирус"? Диппочтой тоже ничего практически не возят даже. То есть вот такая суперосторожность, суперпаника стала вторым и, видимо, еще более серьезным ударом.

–В своей речи на съезде Ким Чен Ин послал какой-то сигнал за пределы КНДР?

– По большому счету, нет. Но, собственно говоря, съезд ТПК и не предназначен для этого. Естественно, там говорят о необходимости сдерживания и так далее, но никаких серьезных сигналов внешнему миру здесь ждать, скорее всего, не следует. Для этого существуют другие каналы. Съезды, которые стали опять регулярно собираться после большого перерыва с 2016 года (до этого их не было 36 лет), в основном занимаются экономическими вопросами. Это обсуждение пятилетнего плана и, конечно же, поиск козлов отпущения.

– Когда мы обсуждаем события в КНДР, все время хочется затронуть тему особенностей поведения Ким Чен Ына. В октябре прошлого года Ким Чен Ын чуть ли не пустил слезу, извиняясь перед северокорейским народом за то, что он недостаточно хороший руководитель. На Новый год он не выступил с телеобращением, а написал только короткое письменное обращение. Это, по-моему, нетипично для северокорейского руководителя…

– Да, насчет обращения – однозначно нетипично. Дело в том, что с 1946 года северокорейский руководитель всегда выступает с длинной новогодней речью, она огромная. А сейчас фактически в газете опубликовали некое подобие поздравительной открытки: желаю здоровья, счастья, успехов в труде и личной жизни – что-то в таком духе, коротенькое совсем. Обычно Кимы все-таки выступали. Исключения были. В 1957 году, не было речи, но тогда был очень сложный внутренний конфликт, и Ким Ир Сен, дед нынешнего руководителя, предпочитал не привлекать к себе внимания. И дважды не было речи из-за того, что перед Новым годом ее немножко в другом формате произнесли. А так это необычно.

Если же говорить об октябре, какие-то моменты легкой извинительности, они и для отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира были характерны. И это подавалось даже в пропаганде: смотрите, какой у нас вождь добрый, как он жалеет, что пока у нас есть еще проблемы и мечты о том, чтобы все ели столько риса, сколько захотят, так остаются мечтами. При том что Ким Ир Сен, основатель государства, пообещал, что настанет день, когда у нас все будут есть рис каждый день сколько хотят, а этот день все не настает и не настает. Так что такой образ жалостливого вождя, который жалеет народ, всегда был при втором и третьем Кимах.

Кроме того, я думаю, далеко не факт, что это лицемерие. Дело в том, что Ким Чен Ын пришел к власти полный планов, полный надежд, полный идей. Причем идей зачастую неглупых, правильных вполне идей. Он начал менять что-то, и вроде бы поначалу у него все получалось, но последние, как я уже говорил, два-три года была конфронтация с США, которую они сами начали. Это был рискованный шаг – они рассчитывали выиграть в этой азартной игре, но проиграли. А потом коронавирус – все это, конечно, пустило под откос те немалые достижения, которые были в стране в первые годы его правления. Понятно, что настроение это не улучшает.

Тем более что Ким Чен Ын болеет, он на три месяца исчезал, его показывали на специальных мероприятиях, и было очевидно, что это специально отрежиссированные появления, чтобы скрыть его проблемы со здоровьем. У него какие-то серьезные проблемы с сердцем. У него огромный избыточный вес. От того веселого, толстого, спору нет, энергичного молодого человека, который всего лишь 10 лет назад встал во главе страны, сейчас мало осталось. Понятно, что Ким Чен Ыну грустно видеть, что не получилось, что задачи, которые он перед собой ставил, оказались неразрешимыми или, по крайней мере, решить их пока не удалось. Так что слезы вполне могли быть и искренними.