Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78 году жизни, сообщил сайт МХТ имени Чехова. Он играл в театре "Современник", а широкой публике был известен по своим ролям в кино, например, Антона Савельева в многосерийном советском фильме "Вечный зов" Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, и Авдотьина в "Большой перемене" Алексея Коренева.

Хлевинский родился в 1943 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Участвовал в самодеятельности, учился в Горьковском театральном училище, со второго раза поступил в школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Был приглашён Олегом Ефремовым в театр "Современник", служил в Театре Табакова, а с 2001 года — в МХТ им. Чехова.

Преподавал актёрское мастерство в Школе-студии МХАТ. Снялся в 49 фильмах. Причины не смерти не уточняются. На сайте театра сообщается, что актёр "был полон жизни и планов" и репетировал в новой постановке Сергея Женовача "Заговор чувств".