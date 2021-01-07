Суд в США приговорил российского хакера Тюрина к 12 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы. После выхода из заключения он будет экстрадирован в Россию.

Его задержали в сентябре 2018 года на территории Грузии и экстрадировали в Соединенные Штаты. Там россиянин признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американских финансовых структур, среди которых JPMorgan Chase, Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones.

Сторона обвинения заявила о крупнейшем в истории США киберпреступлении против американского банка. По версии правоохранителей, подсудимый передавал сообщникам информацию, которую они затем использовали для мошеннических схем.

Изначально Тюрину грозило практически пожизненное лишение свободы, однако сотрудничество со следствием позволило ему рассчитывать на снисхождение.

За последние годы это уже как минимум четвертый хакер из России, который оказался во власти американского правосудия в результате экстрадиции из третьих стран. Аналогичная судьба ранее постигла Андрея Богданова в Таиланде, Евгения Никулина в Чехии и Петра Левашова в Испании. Все они были перемещены в Соединенные Штаты для дальнейшего уголовного разбирательства в рамках дел о киберпреступлениях.