Число случаев COVID-19 в Европе превысило 25 миллионов

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Европе (включая Россию) - спустя почти год после того, как на континенте был выявлен первый случай инфекции - достигло 25 миллионов. Об этом сообщает Reuters. Агентство ведёт подсчёт случаев COVID-19, опираясь на сводные данные национальных правительств.

Россия на первом месте из европейских стран по числу инфицированных - вирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч жителей страны. Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина.

Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции и её последствий. В Европе живёт лишь десятая часть населения Земли, однако на неё приходится около 30 процентов всех случаев инфицирования коронавирусом и лишь ненамного меньше смертей.

Ряд европейских стран в последние дни продлили действующие карантинные меры или ужесточило их. В Германии, где за последние сутки от COVID-19 умерли больше 1000 человек, национальный локдаун продлён до конца января. Во Франции рестораны и кафе, а также горнолыжные спуски будут закрыты как минимум до 20 января. Ограничено также перемещение через французско-британскую границу. В Британии общенациональный локдаун был введён несколькими днями ранее.

В Британии и странах ЕС в декабре началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока прививают людей из группы риска. В странах ЕС, в том числе Франции и Германии звучит критика в адрес властей, которые обвиняют в медленном развёртывании массовой вакцинации. Пока привито менее 1 процента населения ЕС и около 2-х процентов британцев.