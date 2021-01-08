Полиция Петербурга пришла на мероприятие художников

В Санкт-Петербурге полиция сорвала образовательное мероприятие для художников. Об этом редакции Север.Реалии сообщила художница Катрин Ненашева.​

По ее словам, в помещение ворвались шестеро полицейских с заявлением о том, что им сообщили об "опасном собрании радикальных активисток из Питера и Москвы". Вместе с полицейскими прибыли сотрудники Роспотребнадзора.

"Мы приехали со Штабом городского самовыражения в Питер, прямо во время встречи к нам вломились шесть сотрудников полиции, говорят, на нас жалоба - какой-то человек позвонил и сказал, что у нас проходит опасное собрание радикальных активисток из Питера и Москвы. А Штаб придуман для начинающих активистов и художников как образовательная платформа", - сообщила Ненашева, уточнив, что полиция никого не задержала.

В фейсбуке художница написала, что на встрече обсуждали идеи французского искусствоведа Николя Буррио и его концепцию "Эстетики взаимодействия".



Полицейские опросили участников мероприятия и переписали их паспортные данные.