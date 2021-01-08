Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск увеличил состояние до 188,5 миллиардов долларов и стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg. Агентство отмечает, что основатель SpaceX обошёл на полтора миллиарда долларов основателя Amazon Джеффа Безоса.

"Как странно", - написал в твиттере Маск в ответ на сообщение о своём состоянии и отметил, что возвращается к работе.

Увеличить состояние Маску удалось после того, как акции его компании Tesla на бирже выросли более чем на пять процентов, до 796,38 долларов за одну.

В начале 2020 года доход Маска оценивался в 27 миллиардов долларов. Но за год акции Tesla выросли в цене на 743 процента благодаря стабильной прибыли. Маску принадлежат 20 процентов акций компании. Капитализация Tesla – более 750 миллиардов долларов. В 2020 году компания выпустила более полумиллиона автомобилей и продала 499,5 из них.

Биржевые аналитики считают акции Tesla переоцененными – в том числе из-за неуверенности в перспективах компании и ожидания роста конкуренции среди производителей электрокаров.