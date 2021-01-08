SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник

Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Старт происходил в США, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник будет предоставлять услуги цифрового телевидения и широкополосного интернета Турции, ряду стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

По данным турецких властей, аппарат в течение ближайших четырёх месяцев пройдёт тестирование и начнёт работать на полную мощность.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Turksat 5A общее число турецких спутников достигнет четырех.