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SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник

Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Старт происходил в США, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник будет предоставлять услуги цифрового телевидения и широкополосного интернета Турции, ряду стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

По данным турецких властей, аппарат в течение ближайших четырёх месяцев пройдёт тестирование и начнёт работать на полную мощность.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Turksat 5A общее число турецких спутников достигнет четырех.

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