Израиль надеется привить взрослое население от COVID-19 к концу марта

Правительство Израиля намерено до конца марта привить от коронавируса почти всё население старше 16 лет. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорился о поставках необходимого количества доз с компанией Pfizer. По словам премьера, Израиль выступит модельным государством, которое будет делиться данными о вакцинации с разработчиками и производителями вакцин, а также с другими государствами.

По последним данным, в Израиле от коронавируса привито около 18 процентов населения. Это около 1,7 миллиона граждан. Это больше, чем в любой другой стране мира. Вакцинацию в первую очередь проходят медики, соцработники и пожилые люди старше 60 лет. Но больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и других граждан.

7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna.

Нетаньяху в преддверии очередных выборов в марте надеется, что программа вакцинации поможет восстановить экономику Израиля, отмечает Bloomberg.

В Израиле продолжается вторая волна COVID-19. В стране введены ограничения. С начала пандемии в стране выявлено почти 475 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более трёх с половиной тысяч пациентов.