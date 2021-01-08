Джохар Царнаев подал в суд из-за условий в американской в тюрьме

Гражданин США, чеченец Джохар Царнаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, потребовал 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали кепку и бандану.
Заключённый заявил в исковом заявлении, что подвергается дискриминации и незаконному обращению. Царнаев считает, что условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии. Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку осуждённый не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Boston Herald.
Царнаев отбывает срок в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), которую также называют "горный Алькатрас".
15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта признали братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан погиб в перестрелке с полицией.
- Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать "адекватных присяжных заседателей", которые обладали бы необходимой непредвзятостью.
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